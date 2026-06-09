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Activaron la Alerta Sofía por la desaparición de Luciana Alarcón en Córdoba: qué dijo el abogado de la familia

Según informó el abogado de la familia, las redes sociales de la menor fueron desactivadas y su celular se encuentra apagado.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 10:21
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Luciana Aylén Barrios Alarcón desapareció en Córdoba.
Luciana Aylén Barrios Alarcón desapareció en Córdoba. Foto: redes sociales.
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Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, desapareció este lunes al mediodía en Colonia Caroya, Córdoba, tras salir del Colegio Presbítero José Bonoris. La adolescente se retiró del establecimiento y nunca regresó a su casa, por lo que se desplegó un amplio operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Tras la desaparición, se activó la Alerta Sofía y, según informó a TN el abogado de la familia, Luis Gutiérrez, las redes sociales de la adolescente fueron desactivadas, mientras que su teléfono celular permanece apagado.

Alerta Sofía por la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón. Foto: redes sociales.

Por otro lado, el letrado detalló que la familia de Luciana está atravesando por un momento de angustia profunda: “Todos estamos preocupados y no queremos que siga esto. La familia está triste”.

Habitualmente la pasaba a buscar su mamá”, agregó Gutiérrez, aunque también aclaró que esa rutina está siendo investigada.

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“El caso tiene varias líneas de investigación. Se está haciendo un peinado en distintas zonas y todo está bajo secreto de sumario”, informó el abogado.

Operativo de búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón. Foto: NA.

Cuándo fue vista por última vez

La adolescente de 15 años fue vista por última vez este lunes alrededor de las 12, cuando salió del colegio al que asiste habitualmente en Colonia Caroya.

Según algunos testimonios, una amiga fue la última persona que habló con ella. De acuerdo con su relato, Luciana se quedó esperando el colectivo al finalizar las clases y, desde entonces, no se volvió a tener noticias sobre su paradero.

Sus allegados la describieron como una joven tranquila y solidaria, sin antecedentes de conflictos ni situaciones similares. Además, señalaron que vive en una familia compuesta por sus padres separados y sus hermanas.

Operativo de búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón. Foto: NA.

Ante la gravedad del caso, la Policía de Córdoba desplegó un operativo y llevó al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, a trasladarse a Colonia Caroya para informarse sobre el caso.

“La estamos buscando”, dijo el funcionario mientras se ocupaba de las tareas de búsqueda junto a la Policía provincial y las autoridades judiciales. El megaoperativo consta de 90 efectivos policiales, 25 móviles y un helicóptero.

Descripción de la joven desaparecida en Córdoba

Según los datos que difundieron, Luciana Aylén Barrios Alarcón tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello largo negro y mide aproximadamente 1,60 metros. Y la última vez que fue vista tenía jeans azules, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

Luciana Aylén Barrios Alarcón desapareció en Córdoba. Foto: redes sociales.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede comunicarse con la Comisaría de Colonia Caroya al teléfono 351-3951364, llamar al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

Alerta SofíaDesaparición de personasCórdoba
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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