Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Córdoba: buscan a una joven de 15 años que desapareció tras salir del colegio

La adolescente fue identificada como Luciana Aylén Barrios Alarcón. Su madre realizó la denuncia por desaparición este lunes al mediodía.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 08:35
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Luciana Aylén Barrios Alarcón desapareció en Córdoba.
Luciana Aylén Barrios Alarcón desapareció en Córdoba. Foto: redes sociales.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En las últimas horas, una joven de 15 años desapareció en Colonia Caroya, Córdoba, tras salir del Colegio Presbítero José Bonoris. La adolescente, identificada como Luciana Aylén Barrios Alarcón, nunca regresó a su casa, por lo que se desplegó un amplio operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Este lunes al mediodía su mamá denunció la desaparición de la joven y, con el paso de las horas, el caso generó gran preocupación en la provincia. Ante la falta de respuestas sobre su ubicación, el Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso un despliegue especial para encontrarla.

Luciana Aylén Barrios Alarcón desapareció en Córdoba. Foto: redes sociales.

Cuándo fue vista por última vez

La adolescente de 15 años fue vista por última vez este lunes alrededor de las 12, cuando salió del colegio al que asiste habitualmente en Colonia Caroya.

Según algunos testimonios, una amiga fue la última persona que habló con ella. De acuerdo con su relato, Luciana se quedó esperando el colectivo al finalizar las clases y, desde entonces, no se volvió a tener noticias sobre su paradero.

Contenido Recomendado

Quién es Claudio Barrelier, el único detenido en medio del hallazgo sin vida de Agostina Vega en Córdoba

Quién es Claudio Barrelier, el único detenido en medio del hallazgo sin vida de Agostina Vega en Córdoba

Hallaron sin vida a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba

Hallaron sin vida a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba

Sus allegados la describieron como una joven tranquila y solidaria, sin antecedentes de conflictos ni situaciones similares. Además, señalaron que vive en una familia compuesta por sus padres separados y sus hermanas.

Luciana Aylén Barrios Alarcón desapareció en Córdoba. Foto: redes sociales.

Ante la gravedad del caso, la Policía de Córdoba desplegó un operativo y llevó al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, a trasladarse a Colonia Caroya para informarse sobre el caso.

“La estamos buscando”, dijo el funcionario mientras se ocupaba de las tareas de búsqueda junto a la Policía provincial y las autoridades judiciales. El megaoperativo consta de 90 efectivos policiales, 25 móviles y un helicóptero.

Descripción de la joven desaparecida en Córdoba

Según los datos que difundieron, Luciana Aylén Barrios Alarcón tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello largo negro y mide aproximadamente 1,60 metros. Y la última vez que fue vista tenía jeans azules, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede comunicarse con la Comisaría de Colonia Caroya al teléfono 351-3951364, llamar al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.

Desaparición de personasCórdoba
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Femicidio de Agostina Vega:encontraron dos ADN en sus uñas y arrestaron a la dueña del auto donde habrían trasladado el cuerpo

    Femicidio de Agostina Vega: encontraron dos ADN en sus uñas y arrestaron a la dueña del auto donde habrían trasladado el cuerpo

  2. Las frases más impactantes de Nahir Galarza en la entrevista con OLGA:“No me identifico con la palabra asesina”

    Las frases más impactantes de Nahir Galarza en la entrevista con OLGA: “No me identifico con la palabra asesina”

  3. “Patadas en el piso, trompada en el estómago”:qué contaron los abuelos de Agostina Vega sobre el vínculo con su padre

    “Patadas en el piso, trompada en el estómago”: qué contaron los abuelos de Agostina Vega sobre el vínculo con su padre

  4. “Hija aguantá un poco más”:el desgarrador pedido de la madre de Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba

    “Hija aguantá un poco más”: el desgarrador pedido de la madre de Agostina Vega, la menor desaparecida en Córdoba

  5. Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba:Caputo estaba reunido con el expresidente de Colombia

    Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba: Caputo estaba reunido con el expresidente de Colombia
Lo último
También podría interesarte
Política

“Daga Atlántica”:Javier Milei viajará a Córdoba para presenciar ejercicios militares junto a tropas de Estados Unidos

“Daga Atlántica”: Javier Milei viajará a Córdoba para presenciar ejercicios militares junto a tropas de Estados Unidos

Cristina Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para frenar el decomiso de los bienes de sus hijos

Atención jubilados:qué se sabe del paro de médicos y odontólogos de PAMI en medio del conflicto por falta de pago

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido:el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

Policiales

Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba:Caputo estaba reunido con el expresidente de Colombia

Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba: Caputo estaba reunido con el expresidente de Colombia

Cuánto dinero necesitó ganar una familia para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires durante mayo 2026

El sticker que puede abaratar tu factura de luz:cómo leer la etiqueta de eficiencia energética de los electrodomésticos

Todo sobre el aguinaldo 2026:fecha de cobro, cálculo y beneficiarios

Internacionales

Tensión en las Finales de la NBA:Donald Trump apareció en la pantalla gigante y fue abucheado en el Madison Square Garden

Tensión en las Finales de la NBA: Donald Trump apareció en la pantalla gigante y fue abucheado en el Madison Square Garden

El fantasma de la pobreza renace en Alemania:estancamiento, jubilaciones en riesgo y dudas sobre su modelo económico

Chicago construye una megaciudad junto al United Center:convertirá estacionamientos en viviendas, hoteles y espacios verdes

El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia:cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes