Córdoba: buscan a una joven de 15 años que desapareció tras salir del colegio

Luciana Aylén Barrios Alarcón desapareció en Córdoba. Foto: redes sociales.

En las últimas horas, una joven de 15 años desapareció en Colonia Caroya, Córdoba, tras salir del Colegio Presbítero José Bonoris. La adolescente, identificada como Luciana Aylén Barrios Alarcón, nunca regresó a su casa, por lo que se desplegó un amplio operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Este lunes al mediodía su mamá denunció la desaparición de la joven y, con el paso de las horas, el caso generó gran preocupación en la provincia. Ante la falta de respuestas sobre su ubicación, el Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso un despliegue especial para encontrarla.

Luciana Aylén Barrios Alarcón desapareció en Córdoba. Foto: redes sociales.

Cuándo fue vista por última vez

La adolescente de 15 años fue vista por última vez este lunes alrededor de las 12, cuando salió del colegio al que asiste habitualmente en Colonia Caroya.

Según algunos testimonios, una amiga fue la última persona que habló con ella. De acuerdo con su relato, Luciana se quedó esperando el colectivo al finalizar las clases y, desde entonces, no se volvió a tener noticias sobre su paradero.

Sus allegados la describieron como una joven tranquila y solidaria, sin antecedentes de conflictos ni situaciones similares. Además, señalaron que vive en una familia compuesta por sus padres separados y sus hermanas.

Luciana Aylén Barrios Alarcón desapareció en Córdoba. Foto: redes sociales.

Ante la gravedad del caso, la Policía de Córdoba desplegó un operativo y llevó al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, a trasladarse a Colonia Caroya para informarse sobre el caso.

“La estamos buscando”, dijo el funcionario mientras se ocupaba de las tareas de búsqueda junto a la Policía provincial y las autoridades judiciales. El megaoperativo consta de 90 efectivos policiales, 25 móviles y un helicóptero.

Descripción de la joven desaparecida en Córdoba

Según los datos que difundieron, Luciana Aylén Barrios Alarcón tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello largo negro y mide aproximadamente 1,60 metros. Y la última vez que fue vista tenía jeans azules, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede comunicarse con la Comisaría de Colonia Caroya al teléfono 351-3951364, llamar al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.