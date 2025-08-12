Córdoba: cómo se encuentra el bebé de tres meses al cual le dieron fentanilo contaminado en una clínica

La familia presentó una denuncia por envenenamiento y solicitó constituirse como querellante para determinar las responsabilidades en este caso, que podría tratarse de un acto doloso o una negligencia.

Gio, el bebé de tres meses al cual le dieron fentanilo contaminado. Foto: X @gentileza.

Luego de un periodo de pronóstico reservado y con una grave complicación, el bebé cordobés Giovanni “Gio” Benavídez se recupera favorablemente después de que le suministraran fentanilo contaminado con dos bacterias.

En diálogo con ‘TN’, el abogado Carlos Nayi, representante legal de la familia, detalló que Gio “superó todos los pronósticos y se encuentra en estado de reservado”.

Si bien aún está en una unidad de terapia intensiva, su evolución es “de tránsito lento, pero absolutamente positiva”, por lo que podría ser trasladado pronto a una habitación común.

La noticia representa un gran alivio para la familia, pero el letrado advirtió que todavía es necesario evaluar las posibles secuelas neurológicas.

Nayi precisó que la ampolla de fentanilo administrada a Gio era parte de la partida 31202, que consta de 154.530 unidades distribuidas a nivel nacional y que fue relacionada a decenas de muertes.

El caso de “Gio” en Córdoba

El 26 de abril 2025, Gio nació por cesárea y, a las dos horas, empezó con problemas respiratorios que obligaron a intubar al bebé. Para evitar que luchara contra el respirador, le suministraron fentanilo.

El 9 de mayo 2025, después de la alerta de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre la partida contaminada, los médicos le cambiaron el sedante a morfina. Sin embargo, ya era tarde.

Dosis de fentanilo contaminado en Córdoba. Foto: X @gentileza.

El bebé fue diagnosticado con Klebsiella, una bacteria intrahospitalaria multirresistente que, según la familia, se habría contagiado a través del fentanilo.

El caso de Gio es uno de los cuatro eventos registrados en Córdoba y forma parte de una investigación judicial más amplia sobre el fentanilo contaminado, que dejó un saldo de 76 víctimas fatales en Argentina.