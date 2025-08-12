Un familiar de una de las víctimas por fentanilo contaminado pidió justicia y reveló cómo comenzaron sus síntomas

La hermana de un hombre que murió el pasado 8 de mayo en La Plata aseguró que la Justicia tiene a al menos “24 responsables en la mira”.

Fentanilo contaminado. Foto: NA.

Una familiar de una víctima que murió por fentanilo contaminado pidió justicia y manifestó que su hermano no fue tratado por “ningún clínico ni un cirujano”, cuando ingresó a la guardia por un dolor agudo de abdomen y vómitos en el Hospital Italiano de La Plata.

En diálogo con Splendid Splendid AM 990, Malena Castillo, hermana de Santiago, quien murió el pasado 8 de mayo, explicó que él fue ingresado por guardia el 22 de abril al Hospital Italiano “por un dolor agudo de abdomen y vómitos”. Allí lo internaron en unidad coronaria pensando que tenía un síndrome aórtico, “pero se descarta lo cardiológico”.

Fentanilo contaminado Foto: NA

A pesar de que se sospechaban problemas abdominales como apendicitis, pancreatitis o algo en la vesícula “no lo trató ningún clínico ni cirujano”. Malena señaló que “supuestamente pidieron una derivación a otro hospital que nunca llegó” y que, consultando las medicaciones, “nos dijeron que lo más fuerte que le estaban pasando era tramadol”.

Por consejo del cardiólogo, la familia firmó un alta voluntaria para que lo viera un clínico. Sin embargo, cuando lo llevaron a la guardia interna del mismo hospital, “nos dijeron que estaba prohibido y nos dejaron con Santiago a las 11:30 de la noche en la calle”.

Luego, fue trasladado al Hospital Rossi, donde le diagnosticaron una trombosis isquémica intestinal y fue operado de urgencia. “Salió bien de la cirugía y de a poco mejoraba, pero una semana antes de su fallecimiento comenzó a fallar respiratoriamente. Los médicos estaban tan desconcertados como nosotros”, resaltó Malena.

Fentanilo contaminado. Foto: NA.

Con respecto al fallecimiento de Santiago, su hermana remarcó: “Pensamos que podía haber sido por fentanilo. Nos costó mucho conseguir la historia clínica y el número de lote del medicamento. El lote que le dieron fue el 31.202”.

Hasta el momento, la causa está en el juzgado y, según les informaron, hay “un principio de 24 responsables”. En un inicio, los principales apuntados serían “las autoridades del laboratorio”, aunque se investiga también la materia prima.

Malena y su familia conocieron a otros allegados de víctimas, muchas del mismo hospital y expresó: “Es estremecedor, hay 76 muertos confirmados y se espera que sean más. Nuestro objetivo es la Justicia”.

Por último, los familiares de las víctimas están en contacto a través de un grupo de WhatsApp, aunque Malena advirtió que “cada historia es distinta”.

Fentanilo contaminado. Foto: NA.

Allanaron la clínica Vélez Sarsfield de Córdoba y secuestraron historias clínicas por el fentanilo contaminado

La clínica Vélez Sarsfield de Córdoba fue allanada en el marco de la causa por el fentanilo contaminado, que ya provocó al menos 76 muertes, y en el operativo secuestraron historias clínicas ante las sospechas de irregularidades con la cantidad de casos confirmados y las ampollas administradas.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes pasado en la clínica al corroborar que se notificaron cuatro casos cuando se habrían usado 1.693 ampollas contaminadas. En este sentido, se remarcó que las autoridades del hospital no pudieron demostrar dicha disparidad, motivo por el cual se concretó el allanamiento.