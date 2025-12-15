Impresionantes fotos: denuncian inacción de la Justicia en una causa por animales autóctonos y exóticos secuestrados

Una veterinaria de Misiones fue allanada hace dos meses, y aún no hay resultados. El Centro de Rescate y Conservación de Fauna Silvestre OHANA reclama conocer el estado y ubicación de los animales.

Animales secuestrados de una veterniaria en Posadas, Misiones. Foto: Prensa

Hace ya más de dos meses que se allanó una veterinaria de Posadas, Misiones, y se secuestraron varios ejemplares de animales autóctonos y exóticos que estaban en pésimas condiciones y eran criados y explotados para la comercialización. Una ONG provincial reclama respuestas de la Justicia.

En el operativo realizado por Gendarmería Nacional se hallaron animales autóctonos hacinados, crías no autorizadas de especies autóctonas y exóticas, especies exóticas mezcladas con animales domésticos, ejemplares en peligro de extinción, animales protegidos, especies ingresadas ilegalmente al país, como iguanas provenientes de Brasil.

Animales secuestrados de una veterniaria en Posadas, Misiones. Foto: Prensa

Incluso se encontraron también animales muertos en freezers, entre ellos monos y varios reptiles, que el propio infractor exhibía en redes sociales como supuestamente “criados”.

Entonces, hace dos meses, el Juez Juan Manuel Monte, del Juzgado de Instrucción 2 de Posadas, labró una causa judicial por tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre y resolvió que los animales permanecieran en el lugar hasta nuevo aviso; y que el eventual traslado estaría a cargo del Centro de Rescate y Conservación de Fauna Silvestre OHANA.

Un mes después se emitió la orden de retiro de los animales. Posteriormente, y según consta en el informe oficial remitido por Gendarmería Nacional al expediente, el magistrado solicitó de manera telefónica que el propio infractor trasladara los animales al escuadrón de Gendarmería. Con esa decisión se rompió la cadena de custodia de los animales, vulnerando sus derechos básicos y poniendo en riesgo su bienestar.

El juez Juan Manuel Monte ya no se encuentra subrogando en el Juzgado y fue removido por causas desconocidas.

De acuerdo a la información brindada por Fernando Piesco, Director del Centro de Rescate y Conservación de Fauna Silvestre OHANA, el actual Juez que lleva adelante la causa es Fernando Luis Verón y tampoco actúa.

A dos meses del operativo, desde la fundación manifestaron su preocupación por la falta de información sobre dónde se encuentran los ejemplares secuestrados, en qué condiciones están y quién garantiza su resguardo, y reclamaron definiciones por parte de las autoridades judiciales competentes para esclarecer la situación y avanzar en la causa.

La veterinaria continúa abierta normalmente a la vista de todo el mundo y a 300 metros del Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones.

Durante todo este tiempo, el infractor intentó obstaculizar el proceso judicial mediante pedidos de nulidad del procedimiento, al tiempo que solicitó el traslado de algunos animales a la Fundación Temaikén.

Desde la Fundación OHANA exigen a las autoridades, y en especial al Poder Judicial, que actúen con urgencia, que dispongan el retiro inmediato y seguro de todos los animales del lugar del allanamiento y que estos hechos sean investigados y sancionados como lo que son: un atentado grave contra la biodiversidad y contra el Estado de Derecho.