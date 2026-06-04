Detuvieron a un amigo de Barrelier que vivía en la casa del horror: el giro clave en el caso Agostina Vega

Nuevo detenido por el femicidio de Agostina Vega Foto: captura video

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba, dio un giro inesperado en las últimas horas. La Justicia ordenó la detención de un hombre que hasta ahora era considerado testigo clave: un amigo de Claudio Barrelier que vivía en la misma casa donde habría ocurrido el crimen.

Este nuevo avance refuerza una de las principales sospechas de la familia de la víctima: que el acusado no habría actuado solo.

Quién es el amigo de Barrelier detenido y por qué es clave

El hombre detenido había cobrado relevancia en los últimos días porque había dado entrevistas y contado detalles de la vivienda y de las horas previas al crimen. Según declaró, convivía en el domicilio de barrio Cofico, lugar que los investigadores consideran escena central del asesinato.

Sin embargo, su situación cambió drásticamente:

Fue citado nuevamente por los investigadores

Surgieron contradicciones o elementos nuevos en su relato

Finalmente quedó formalmente detenido como parte de la causa

El dato más impactante es que no era un extraño, sino alguien que compartía el día a día con el principal acusado.

La casa donde ocurrió todo: el foco de la investigación

La vivienda ubicada en barrio Cofico se convirtió en el epicentro del caso desde el primer momento. Allí:

Agostina fue vista por última vez con vida , al ingresar al domicilio

Funcionaba un espacio donde convivían varias personas, incluidos inquilinos o amigos

Testigos describieron movimientos extraños tras la desaparición

El ahora detenido había contado que su habitación estaba cerca del ingreso y que estuvo en la casa en momentos clave.

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Sus declaraciones también incluyeron detalles que generaron sospechas, como cambios en su habitación y comportamientos inusuales dentro de la vivienda tras el fin de semana en que ocurrió el crimen.

Por qué la detención cambia el rumbo del caso

Hasta ahora, Claudio Barrelier era el único imputado por el femicidio. Pero la incorporación de un segundo detenido abre nuevas hipótesis:

Posible participación de más personas en el hecho

Encubrimiento o ayuda posterior al crimen

Contradicciones en testimonios clave

Este paso judicial es clave porque la fiscalía intenta determinar si existió una red de responsabilidades en torno al asesinato de la adolescente.

Además, la familia de Agostina ya venía sosteniendo que había más implicados y exigía nuevas imputaciones.

Qué se sabe del crimen de Agostina Vega

El caso conmocionó a todo el país. La adolescente:

Desapareció el 23 de mayo tras salir de su casa

Fue vista por última vez entrando a la casa de Barrelier

Su cuerpo fue encontrado días después en un descampado en Córdoba

Las pericias indican que el crimen habría ocurrido durante la noche en esa vivienda, antes de que el cuerpo fuera trasladado y descartado.

El cuerpo de Agostina Vega fue hallado en un descampado. Foto: redes sociales.

El principal acusado, de 33 años, tenía una relación cercana con la familia de la víctima, lo que generó aún más conmoción social.

Testimonios, sospechas y nuevas líneas de investigación

El amigo detenido había aportado datos relevantes para la causa:

Dijo que Barrelier no participó en la búsqueda de la menor

Contó que convivía en la casa y conocía la dinámica interna

Aportó detalles de las últimas horas en que vio a Agostina

Sin embargo, con su detención, esos testimonios ahora están bajo análisis.

Los investigadores buscan reconstruir con precisión:

Qué ocurrió dentro de la casa

Quiénes estuvieron presentes

Qué rol tuvo cada persona en las horas posteriores

El caso que sigue creciendo y conmociona a Córdoba

La causa por el femicidio de Agostina Vega sigue en plena evolución. La detención de este testigo clave marca un nuevo capítulo que podría ser determinante para esclarecer el crimen.

Mientras tanto, la Justicia avanza con pericias, análisis de cámaras y reconstrucción de movimientos, con un objetivo claro: determinar toda la verdad y establecer responsabilidades.

El expediente ya dejó de centrarse en un único sospechoso y ahora apunta a algo mayor: una posible trama con más involucrados dentro del entorno cercano del acusado.