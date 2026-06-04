Detuvieron a un amigo de Barrelier que vivía en la casa del horror: el giro clave en el caso Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba, dio un giro inesperado en las últimas horas. La Justicia ordenó la detención de un hombre que hasta ahora era considerado testigo clave: un amigo de Claudio Barrelier que vivía en la misma casa donde habría ocurrido el crimen.
Este nuevo avance refuerza una de las principales sospechas de la familia de la víctima: que el acusado no habría actuado solo.
Quién es el amigo de Barrelier detenido y por qué es clave
El hombre detenido había cobrado relevancia en los últimos días porque había dado entrevistas y contado detalles de la vivienda y de las horas previas al crimen. Según declaró, convivía en el domicilio de barrio Cofico, lugar que los investigadores consideran escena central del asesinato.
Sin embargo, su situación cambió drásticamente:
- Fue citado nuevamente por los investigadores
- Surgieron contradicciones o elementos nuevos en su relato
- Finalmente quedó formalmente detenido como parte de la causa
El dato más impactante es que no era un extraño, sino alguien que compartía el día a día con el principal acusado.
La casa donde ocurrió todo: el foco de la investigación
La vivienda ubicada en barrio Cofico se convirtió en el epicentro del caso desde el primer momento. Allí:
- Agostina fue vista por última vez con vida, al ingresar al domicilio
- Funcionaba un espacio donde convivían varias personas, incluidos inquilinos o amigos
- Testigos describieron movimientos extraños tras la desaparición
El ahora detenido había contado que su habitación estaba cerca del ingreso y que estuvo en la casa en momentos clave.
Sus declaraciones también incluyeron detalles que generaron sospechas, como cambios en su habitación y comportamientos inusuales dentro de la vivienda tras el fin de semana en que ocurrió el crimen.
Por qué la detención cambia el rumbo del caso
Hasta ahora, Claudio Barrelier era el único imputado por el femicidio. Pero la incorporación de un segundo detenido abre nuevas hipótesis:
- Posible participación de más personas en el hecho
- Encubrimiento o ayuda posterior al crimen
- Contradicciones en testimonios clave
Este paso judicial es clave porque la fiscalía intenta determinar si existió una red de responsabilidades en torno al asesinato de la adolescente.
Además, la familia de Agostina ya venía sosteniendo que había más implicados y exigía nuevas imputaciones.
Qué se sabe del crimen de Agostina Vega
El caso conmocionó a todo el país. La adolescente:
- Desapareció el 23 de mayo tras salir de su casa
- Fue vista por última vez entrando a la casa de Barrelier
- Su cuerpo fue encontrado días después en un descampado en Córdoba
Las pericias indican que el crimen habría ocurrido durante la noche en esa vivienda, antes de que el cuerpo fuera trasladado y descartado.
El principal acusado, de 33 años, tenía una relación cercana con la familia de la víctima, lo que generó aún más conmoción social.
Testimonios, sospechas y nuevas líneas de investigación
El amigo detenido había aportado datos relevantes para la causa:
- Dijo que Barrelier no participó en la búsqueda de la menor
- Contó que convivía en la casa y conocía la dinámica interna
- Aportó detalles de las últimas horas en que vio a Agostina
Sin embargo, con su detención, esos testimonios ahora están bajo análisis.
Los investigadores buscan reconstruir con precisión:
- Qué ocurrió dentro de la casa
- Quiénes estuvieron presentes
- Qué rol tuvo cada persona en las horas posteriores
El caso que sigue creciendo y conmociona a Córdoba
La causa por el femicidio de Agostina Vega sigue en plena evolución. La detención de este testigo clave marca un nuevo capítulo que podría ser determinante para esclarecer el crimen.
Mientras tanto, la Justicia avanza con pericias, análisis de cámaras y reconstrucción de movimientos, con un objetivo claro: determinar toda la verdad y establecer responsabilidades.
El expediente ya dejó de centrarse en un único sospechoso y ahora apunta a algo mayor: una posible trama con más involucrados dentro del entorno cercano del acusado.