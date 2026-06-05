Caso Agostina Vega: el acusado de encubrimiento aseguró que él “salió a buscar” a la adolescente durante su desaparición

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Osvaldo Fassetta, el amigo de Claudio Gabriel Barrelier que fue detenido en el caso Agostina Vega, dio algunas entrevistas previas a su arresto con distintos medios de comunicación. Allí relató cuándo fue la última vez que vió a la adolescente y aseguró que ayudó a la familia en la búsqueda y detalló cómo se comportaba el acusado horas después de la denuncia de desaparición.

La detención de Fassetta ocurrió este jueves 4 jueves por la noche, cuando la Fiscalía ordenó su arresto bajo la acusación de encubrimiento agravado en contexto de violencia de género. Se supo que el hombre, de 47 años, vivía en la casa de Barrelier tras conflictos personales con su familia.

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Ahora, tras su aprehensión, se dieron a conocer detalles de sus diversas entrevistas con la televisión donde recordó que el sábado 23 de mayo estuvo con Agostina, su hermano menor, Melisa y Barrelier en un predio donde jugaban al fútbol. En diálogo con TN, aseguró que la última vez que vio a la adolescente fue en un cumpleaños: “Claudio se fue conmigo hasta mi lugar de trabajo y cerca de las 21, él se fue. Me dijo que iba hasta lo de una amiga y que después se iba a la casa”, expresó.

“Cuando estábamos en la cancha, escuché que Agostina le pidió (a Claudio) su número de teléfono. En ese momento él no se lo da. La mamá estaba cerca de ella”, recordó el acusado de encubrimiento por el femicidio de la menor.

En este sentido, remarcó que recibió una llamada de la madre de Agostina a las cinco de la mañana el domingo 24 de mayo y que no dudo en ayudar: “Cerré el negocio y, con dos amigos que estaban ahí con movilidad, estuvimos dando un par de vueltas y fuimos al domicilio de Melisa a ver si encontrábamos a su hija”.

“La buscamos en plazas y en la calle. Y después nos fuimos a la comisaría a hacer la exposición. Estuvimos un rato y nos dijeron que fuéramos a la Unidad Judicial a hacer la denuncia. Hasta que nos tomaron la denuncia se hicieron las 8 de la mañana”, comentó.

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Asimismo, rememoró que durante esas horas Barrelier no los ayudó en la búsqueda: “No colaboró con nosotros. En ese momento, con la desesperación que tenía la madre, cerré el kiosco y nos fuimos. Lo que menos pensamos es si él estaba colaborando o no. Fuimos a darle una mano a una mamá que estaba desesperada y sola en la casa”.

Un detalle que le llamó la atención y que ahora lo vincula con la causa es que le cambiaron el acolchado en su cama: “Habían puesto un acolchado color clarito donde yo dormía. Las colchas que yo tenía el sábado al mediodía antes de irme eran grises. Cuando volví, era otra, no la había visto nunca”.

Nuevo detenido por el femicidio de Agostina Vega Foto: captura video

Quién es el amigo de Barrelier detenido y por qué es clave

El hombre detenido había cobrado relevancia en los últimos días porque había dado entrevistas y contado detalles de la vivienda y de las horas previas al crimen. Según declaró, convivía en el domicilio de barrio Cofico, lugar que los investigadores consideran escena central del asesinato.

Sin embargo, su situación cambió drásticamente:

Fue citado nuevamente por los investigadores

Surgieron contradicciones o elementos nuevos en su relato

Finalmente quedó formalmente detenido como parte de la causa

El dato más impactante es que no era un extraño, sino alguien que compartía el día a día con el principal acusado.