Crimen de Agostina Vega: salió a la luz un video de Claudio Barrelier haciendo encuestas sobre violencia de género

El video de Claudio Barrelier haciendo encuestas sobre violencia de género. Foto: Captura

En medio de la investigación por el crimen de Agostina Vega en Córdoba, las redes sociales trajeron del pasado un video de 2015 en el que Claudio Gabriel Barrelier, el principal sospechoso y único detenido por la muerte de la adolescente, aparece realizando encuestas relacionadas con la violencia de género y el aborto.

“¿Qué opina sobre la violencia de género y la familia?” o “¿Cree que el aborto tiene que legalizarse?”, son algunas de las preguntas que Barrelier realiza durante la grabación, que tiene una duración de poco más de 7 minutos y tiene como título “Psicología social”.

El video de Claudio Barrelier haciendo encuestas sobre violencia de género. Video: YouTube

El video fue grabado hace más de una década y se puede encontrar en el canal de YouTube del acusado, que hoy se encuentra en el centro de la investigación por la desaparición y el posterior crimen de Agostina en Córdoba.

Cabe recordar que Barrelier está imputado homicidio agravado por violencia de género (femicidio). Mientras los investigadores continúan con los allanamientos y procesos correspondientes, se espera que el hombre de 33 años sea indagado nuevamente por el fiscal Raúl Garzón en los próximos días.

Qué dice la autopsia de Agostina Vega, la adolescente de 14 años brutalmente asesinada en Córdoba

os resultados de la autopsia preliminar de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue brutalmente asesinada en Córdoba, indicaron que perdió la vida debido a una asfixia mecánica y que además fue abusada sexualmente.

Según trascendió, el análisis forense determinó además que Vega fue asesinada entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo. Además, se descartó que estuviera embarazada, una versión que se había viralizado.

Por otra parte, los estudios revelaron severos daños en los órganos de la víctima, compatibles con un ataque de extrema violencia. También se constató que el cuerpo presentaba signos de desmembramiento, una situación que dificulta las tareas periciales.

Los especialistas indicaron que, debido al estado en que fue hallado el cuerpo, será necesario realizar estudios complementarios para determinar con mayor precisión las circunstancias del asesinato.

Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega. Foto: NA/redes

Quién es Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio Agostina Vega en Córdoba

Barrelier era un amigo cercano de Melisa Heredia, madre de la menor, con quien presuntamente mantendría un vínculo amoroso. Se desempeñaba como empleado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que lo dio de baja tras conocerse el perturbador hecho.

Asimismo, cuenta con antecedentes penales previos a esta situación: delito de privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro) y amenazas. Cabe señalar que se encuentra imputado por ambas acusaciones.

Respecto a las evidencias que lo vinculan con el caso de Vega, se encontraron cámaras de seguridad de la zona de su domicilio, ubicado en el barrio Cofico, donde registraron el momento en el que la adolescente descendía de un remis e ingresaba junto a él a la propiedad. Además, su celular también impactó en antenas cercanas.

El imputado prestó una primera declaración indagatoria desde el penal de Bouwer y ensayó una falsa coartada: su abogado Jorge Sánchez del Bianco había dicho inicialmente que la nena del video era la hija de 11 años de su cliente y, tras el giro en el testimonio, tomó la decisión de renunciar a su defensa.

El avance de las pruebas técnicas obligó a Barrelier a comparecer por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón para rectificar sus dichos y admitir la identidad de la víctima. El representante legal justificó las falsedades previas y argumentó que la joven supuestamente abandonó la casa por sus propios medios en un vehículo ajeno: “Barrelier mintió para proteger a su hija. Me dijo que Agostina entró a su casa, salió y se subió a un auto rojo”.

La Fiscalía desestimó la versión del auto rojo y concentró las pericias sobre un Ford Ka negro que el acusado consiguió de manera desesperada entre el domingo y el lunes. El sospechoso solicitó el rodado prestado a una amante en el barrio Yofré mediante la excusa de realizar tareas laborales y la Justicia cree que utilizó el vehículo para trasladar los restos de la adolescente hacia el sector sur de la capital.