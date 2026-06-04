Conmoción en Córdoba: familiares y amigos despidieron a Agostina Vega en medio del dolor

Funeral de Agostina Vega. Foto: redes sociales/EFE.

Este jueves, familiares y allegados de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue brutalmente asesinada en la provincia de Córdoba, asistieron al entierro de la joven, que fue exclusivo y en la intimidad, mientras la Justicia avanza en la investigación del femicidio que tiene a Claudio Barrelier detenido como principal sospechoso.

El cortejo fúnebre partió cerca de las 11:00 desde una funeraria y se dirigió hacia el cementerio Los Álamos, en las afueras de la ciudad de Córdoba.

Funeral de Agostina Vega. Foto: EFE

Según trascendió, el entierro sucedió después de un velatorio que comenzó el miércoles por la tarde y finalizó este jueves, con acceso restringido a familiares y personas cercanas a Agostina. La zona permaneció bajo un operativo policial y vallada para limitar el ingreso de personas ajenas al entorno cercano.

Según reveló Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, en una entrevista con el canal LN+, la Justicia entregó el cuerpo de la adolescente a su familia el mismo miércoles luego de terminar la autopsia.

Funeral de Agostina Vega. Foto: EFE

La familia materna había pedido postergar el velorio para poder asistir a la marcha de Ni Una Menos en Córdoba que se realizó, principalmente, en reclamo de justicia por Agostina y contra la violencia de género.

Funeral de Agostina Vega.

Femicidio en Córdoba: qué sucedió con Agostina Vega

Agostina Vega tenía 14 años y desapareció el 23 de mayo en Córdoba; una semana después, sus restos fueron hallados en un descampado de la capital de la provincia.

Hasta el momento, hay solo un imputado por el femicidio. Se trata de Claudio Berrelier, de 33 años, quien fue detenido después de que el video de una cámara de seguridad mostrara a la menor ingresando a su domicilio sin que se la viera salir.

Momento en que Agostina Vega entra a la casa del detenido. Video: cámara de seguridad.

Ahora, los investigadores buscan determinar si el acusado actuó solo o contó con colaboración para ocultar el crimen.

Mientras continúan las investigaciones, la Fiscalía ordenó este jueves nuevos allanamientos en la casa donde habría ocurrido el asesinato, en búsqueda de elementos para ser sometidos a análisis forenses.

Este crimen, con amplio impacto en Argentina, fue uno de los principales reclamos durante las movilizaciones realizadas en la marcha contra la violencia de género, a 11 años del primer Ni Una Menos.

Marcha Ni Una Menos en Buenos Aires. Foto: NA.

Cámaras de seguridad captaron a Claudio Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina Vega al descampado

Una cámara de seguridad registró el recorrido del Ford Ka negro que conducía Claudio Gabriel Barrelier, vehículo en el que trasladó el cuerpo de Agostina Vega hasta un descampado en la provincia de Córdoba.

Las imágenes que trascendieron en las últimas horas muestran el momento en que el auto se dirige hacia el predio de unas 200 hectáreas ubicado en el barrio Ferreyra, donde posteriormente fue hallado el cuerpo de la adolescente de 14 años.

Una cámara registró a Claudio Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina Vega hacia el descampado. Video: redes sociales.

El vehículo pertenece a una conocida del acusado, quien declaró ante los investigadores que Barrelier le había pedido prestado el automóvil con el argumento de que necesitaba realizar unos trabajos.

Según la investigación, durante la mañana del lunes el sospechoso cargó varios baldes de pintura de 20 litros en el Ford Ka y se dirigió hacia la misma zona donde horas más tarde fue encontrada la menor.