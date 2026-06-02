Juicio por la muerte de Maradona: uno de los médicos cercanos a Stinfale aseguró que Diego ”era un paciente que hacía lo que quería"

Juicio por la muerte de Maradona. Foto: NA

En la continuidad del juicio por la muerte de Diego Maradona, el médico Rodolfo Benvenuti sostuvo que conoció al Diez por “pedido” del abogado Víctor Stinfale, sobre quien lo consideró un “amigo de hace muchos años”.

“(A Stinfale) lo conocí por un problema que tuvo en el corazón. También atendí a los padres”, indicó el facultativo, a la vez que recordó haberse comunicado con el neurocirujano Leopoldo Luque respecto a la internación del paciente en la Clínica Olivos.

En este sentido, consignó que era pertinente la intervención quirúrgica por el hematoma subdural que padecía Maradona.

Leopoldo Luque y Diego Maradona. Foto: NA.

En otro tramo de su declaracion, Benvenuti recordó que Maradona se encontraba de cuclillas cuando lo conoció en noviembre de 2020 en la Clínica Olivos, donde el paciente “no quería” realizarse una radiografía.

“Hubo una discusión en ese momento, Luque entendió y presentó un equipo de neurocirujanos. Estaban el doctor Rubino que lo operó y Salas iba a ayudar”, consignó.

En este sentido, subrayó que Víctor Stinfale le solicitó que supervise el procedimiento efectuado en el sanatorio de Vicente López.

Diego Maradona y Leopoldo Luque

“Luque quería operarlo, creía que era la oportunidad de su vida. Yo le dije que ‘no estaba en condiciones anímicas’ para hacerlo”, añadió.

El médico señaló que la reunión realizada en la Clínica Olivos fue “informal”, donde los familiares querían que Maradona cumpla una internación domiciliaria

“Era inmanejable la situación, Diego no quería ir a una clínica de rehabilitación. Se habló de un médico clínico, cardiólogo y una ambulancia. Había que generar un sistema interdisciplinario. Mi sugerencia era que los especialistas tuvieran experiencia en el tratamiento de adicciones”, expresó el facultativo ante la pregunta del fiscal Patricio Ferrari.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolon en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Foto: REUTERS

El médico calificó al ex entrenador como un “paciente particular” porque “necesitaba atención las 24 horas”.

Benvenuti explicó que en la reunión efectuada en la Clínica Olivos “siempre se habló de la internación domiciliaria” y las “especialidades”, como, por ejemplo, “psiquiatría, cardiología, neurología y adicciones”.

“Hubiera solicitado enfermería durante las 24 horas, control de signos vitales, en qué período orina, si hay edemas. Cada dos horas, tres horas” el enfermero ejerce “un control”, añadió el facultativo sobre la atención recibida por Maradona.

Vadim Mischanchuk, abogado de Agustina Cosachov, y Francisco Oneto, abogado de Leopoldo Luque, en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: REUTERS

Además, definió a Maradona como un “paciente que hacía lo que quería, muy difícil de manejar” ante la pregunta de la abogada María Julia Marcelli, defensora oficial del clínico Pedro Di Spagna.

“Maradona confiaba en Luque. Era Luque sobre quien se apoyaba. Quería que lo opere Luque. Stinfale le dijo a Luque que a Diego ”tenía que intervenirlo quirúrgicamente el mejor equipo de neurocirujanos del país”, manifestó el facultativo.

“Fue un ida y vuelta duro. Luque dijo ‘me sacan la oportunidad de vida’ y ‘esta es mi bala de plata’. Se generó un enfrentamiento que fue la calentura del momento”, añadió en el contrainterrogatorio del letrado Francisco Oneto.