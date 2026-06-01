Qué dice la autopsia a Agostina Vega, la adolescente de 14 años brutalmente asesinada en Córdoba

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Los primeros resultados de la autopsia preliminar de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue brutalmente asesinada en Córdoba, indicaron que la joven perdió la vida debido a una asfixia mecánica.

Según trascendió, el análisis forense determinó además que Vega fue asesinada entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo. Además, se descartó que estuviera embarazada, una versión que se había viralizado en las últimas horas, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Por otra parte, los estudios revelaron severos daños en los órganos de la víctima, compatibles con un ataque de extrema violencia. También se constató que el cuerpo presentaba signos de desmembramiento, una situación que dificulta las tareas periciales.

Los especialistas indicaron que, debido al estado en que fue hallado el cuerpo, será necesario realizar estudios complementarios para determinar con mayor precisión las circunstancias del asesinato.

Momento en que Agostina Vega entra a la casa de Barrelier. Video: cámara de seguridad.

Crimen de Agostina Vega: el Servicio Penitenciario aclaró que Claudio Barrelier tiene “ideas y pensamientos suicidas”

l Servicio Penitenciario donde permanece Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega, afirmó que el recluso “no intentó quitarse la vida”, en la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba, sino que, luego de los controles médicos y psicológicos periódicos “se detectó la presencia de ideas y pensamientos suicidas”.

Según trascendió, ante esta situación y de acuerdo con los procedimientos establecidos, se activó de manera preventiva el correspondiente protocolo de resguardo para garantizar su integridad física y psíquica del lugar.

Este hecho ocurrió en el marco de la investigación por el femicidio de Vega, donde es el único detenido y principal sospechoso por la desaparición de la adolescente de 14 años, luego de que su cuerpo fuera hallado desmembrado este sábado.

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Quién es Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio Agostina Vega en Córdoba

Barrelier era un amigo cercano de Melisa Heredia, madre de la menor, con quien presuntamente mantendría un vínculo amoroso. Se desempeñaba como empleado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que lo dio de baja tras conocerse el perturbador hecho.

Asimismo, cuenta con antecedentes penales previos a esta situación: delito de privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro) y amenazas. Cabe señalar que se encuentra imputado por ambas acusaciones.

Respecto a las evidencias que lo vinculan con el caso de Vega, se encontraron cámaras de seguridad de la zona de su domicilio, ubicado en el barrio Cofico, donde registraron el momento en el que la adolescente descendía de un remise e ingresaba junto a él a la propiedad el sábado 23 por la noche. Además, su celular también impactó en antenas cercanas.

El imputado prestó una primera declaración indagatoria desde el penal de Bouwer y ensayó una falsa coartada: su abogado Jorge Sánchez del Bianco había dicho inicialmente que la nena del video era la hija de 11 años de su cliente y, tras el giro en el testimonio, tomó la decisión de renunciar a su defensa.

Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado tras la desaparición de Agostina Vega. Foto: redes sociales.

El avance de las pruebas técnicas obligó a Barrelier a comparecer por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón para rectificar sus dichos y admitir la identidad de la víctima. El representante legal justificó las falsedades previas y argumentó que la joven supuestamente abandonó la casa por sus propios medios en un vehículo ajeno: “Barrelier mintió para proteger a su hija. Me dijo que Agostina entró a su casa, salió y se subió a un auto rojo”.

La Fiscalía desestimó la versión del auto rojo y concentró las pericias sobre un Ford Ka negro que el acusado consiguió de manera desesperada entre el domingo y el lunes. El sospechoso solicitó el rodado prestado a una amante en el barrio Yofré mediante la excusa de realizar tareas laborales y la Justicia cree que utilizó el vehículo para trasladar los restos de la adolescente hacia el sector sur de la capital.

La misma cámara del barrio de Cofico registró al imputado mientras estacionaba el coche negro en la puerta de su domicilio el lunes por la tarde. Las filmaciones expusieron a Barrelier en el momento en que realizaba movimientos continuos de carga de tachos y baldes desde el interior de la casa hacia el baúl, y las antenas de telefonía celular impactaron minutos después en el punto ciego de Ampliación Ferreyra.