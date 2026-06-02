Agostina Vega había denunciado a su padre en 2025: los motivos y cómo sigue la causa

La demanda había sido presentada por la madre de la adolescente asesinada, Melisa Heredia Cómo sigue en la actualidad.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 08:40
Gabriel Vega, padre de Agostina Vega.
Gabriel Vega, padre de Agostina Vega. Foto: redes sociales.
En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, en las últimas horas trascendió una denuncia que la adolescente había realizado contra su padre, Gabriel Vega, quien perteneció a las fuerzas durante más de 10 años.

La denuncia fue hecha en 2025 por su madre, Melisa Heredia, quien estaba separada del hombre desde hacía varios años, y la causa aún continúa en trámite en la Justicia de Córdoba. La demanda fue por lesiones leves, a raíz de una presunta golpiza que habría sufrido Agostina Vega.

Según confirmó Infobae, fuentes judiciales indicaron que Gabriel Vega habría descubierto a su hija chateando con un joven, también menor de edad. De acuerdo con la denuncia, el contenido de esa conversación habría desencadenado la agresión, provocando además un distanciamiento entre padre e hija.

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

“Gabriel fue denunciado, pero la causa no prosperó. Hay actas escolares en las que Agostina se retracta y asegura que lo hizo para llamar la atención porque su papá estaba enojado con ella”, afirmó una fuente cercana al padre de la adolescente tras el crimen.

Aunque la causa continúa abierta y con imputación, el femicidio de Agostina dificulta el avance de la investigación.

Por otro lado, Gabriel Vega brindó una entrevista días atrás a TN, antes del hallazgo del cuerpo de Agostina, y apuntó contra Claudio Barrelier, el único acusado del femicidio, y contra Melisa Heredia, quien fue la pareja del imputado. “Entre la madre y este tipo hay algo. No sé qué, pero hay algo. Lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, dijo Gabriel Vega.

La palabra del papá de Agostina Vega. Video: TN.

“No quiero hablar de más, pero lo único que quiero es que Agostina aparezca. Lo único que necesito es que aparezca y que el que tenga que caer, que caiga, porque la verdad ya no me interesa más nada. Que caiga el que caiga. Es así de simple”, agregó.

El audio que Claudio Barrelier le envió al padre de Agostina Vega: “No tengo nada que ver”

En medio de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, se conoció el audio que el acusado Claudio Gabriel Barrelier le envió al padre de la adolescente durante los primeros días de la búsqueda, asegurando que él “no tenía nada que ver”.

“Yo ya hablé con ‘Meli’ (la madre de Agostina) y le había explicado todo el tema. Fui, declaré, vinieron, me allanaron mi casa, allanaron la casa de mi vieja y ahora sale la madre de la ‘Meli’ a escracharme de esa forma cuando no tengo nada que ver. Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando con todo lo que más pueda... porque está la información, porque no la quieren contar”, se puede escuchar decir al único detenido en el caso.

El audio que Claudio Barrelier le envió al padre de Agostina Vega. Video: NA

Barrelier subrayó que la adolescente de 14 años llegó a las 22:30 del sábado 23 de mayo a Fragueiro y Campillo, donde mantuvieron una conversación telefónica en la que Agostina le pidió dinero para abonar el viaje: “Me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que estaba en Fragueiro y Campillo y yo no llego hasta ahí. Le faltaba para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara”.

El acusado consignó también que Agostina quería que “le haga el favor de llevarla hasta la casa del noviecito”, pero le aseguró que “no tenía movilidad, no había forma” hasta que “ahí nomás, la llama un guaso”. “Para mí ya estaba arreglado, ya había organizado y, como no tenía plata, vino para este lado”, afirmó.

Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega. Foto: NA/redes

Y sumó: “Cuando veníamos caminando para acá, así como para corte mi casa, frenó un auto, un auto rojo, que es el auto que le digo a la Melisa; se sube y se va. Yo, después de ahí, no tengo más control con ella y no sé más nada. Entonces, no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto”.

Agostina VegaFemicidioCórdoba
