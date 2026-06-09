Las frases más impactantes de Nahir Galarza en la entrevista con OLGA: “No me identifico con la palabra asesina”

Cunado cometió el crimen, Nahir Galarza tenía 19 años. Foto: OLGA.

Nahir Galarza reapareció públicamente y lo hizo en una extensa entrevista para OLGA junto a Nati Jota y Paulo Kablan. Desde la cárcel de Paraná, donde cumple una condena de prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, la joven de 27 años abordó distintos aspectos de su vida, del caso judicial que la convirtió en una de las figuras más conocidas de la crónica policial argentina y de las secuelas que enfrenta desde entonces.

Durante la entrevista, Galarza —que tenía 19 años cuando ocurrió el crimen— dejó varias frases que impactaron y se replicaron en todos lados. A continuación, algunas de las declaraciones más impactantes de la charla.

Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo. Foto: redes sociales.

Las 10 frases más impactantes de Nahir Galarza en su entrevista con OLGA

1. “Todos los días me levanto sabiendo que estoy acá por haberle quitado la vida”

Según explicó Nahir Galarza, esta frase resume el peso que carga desde que fue condenada por el asesinato de Fernando Pastorizzo ocurrido el 29 de diciembre del 2017, cuando ella tenía tan solo 19 años.

2. “Está clarísimo que la víctima es Fernando”

La joven, que actualmente tiene 27 años, remarcó que el foco principal debe estar puesto en la víctima, Fernando Pastorizzo, y no en ella. Esta fue una reflexión que se repitió en distintos momentos de la entrevista.

Nahir Galarza brindó una entrevista para OLGA.

3. “Lo que yo diga sobre esa noche no cambia nada: soy responsable”

Si bien durante toda la entrevista Nahir Galarza evitó profundizar en algunos detalles del asesinato, asumió la responsabilidad de la muerte y de todo lo que ocurrió esa madrugada.

4. “Me hago cargo sin los detalles, pero no fue intencional porque yo no fui pensando en matar”

Esta declaración fue una de las que más impactó, ya que volvió a sostener que no tuvo intención de asesinar a Fernando Pastorizzo. Además, sostuvo que en su primera declaración, a ella la obligaron a decir que “sí fue ella” y “lo que había hecho”, sin aclarar nada más. “No creo que haya estado en condiciones de declarar en ese momento”, agregó.

Nahir Galarza reapareció públicamente y brindó una entrevista en OLGA. Foto: OLGA

5. “Él se ponía muy violento, me golpeaba, entonces fue así que empezó la situación”

Durante la entrevista, Nahir reiteró las denuncias de violencia que ya había mencionado en otras oportunidades sobre la relación que mantenía con Fernando Pastorizzo.

6. “He estado medicada mucho tiempo. Es algo que llevas todos los días, cuando te levantas, cuando te vas a dormir”

Durante la impactante entrevista con OLGA, Nahir Galarza también hizo referencia a las consecuencias emocionales y psicológicas que enfrenta en la cárcel desde su detención.

7. “No entiendo por qué se llama caso Nahir Galarza y no se llama caso Fernando Pastorizzo, que sería lo normal”

Con esta frase, la joven de 27 años cuestionó la exposición mediática que recibió el expediente desde que tomó estado público.

Nahir Galarza brindó una entrevista para OLGA.

8. “No me identifico con la palabra asesina”

La condenada expresó su rechazo a la etiqueta con la que suele ser definida públicamente y con la reconocen desde que recibió su condena. “No sería capaz hoy de hacer lo que hice”, dijo. “No me levantaba todos los días pensando en que ‘quiero matar a alguien’”, aclaró.

9. “He visto muchos casos parecidos al mío que no son condenadas a perpetua”

En otra parte de la entrevista, Nahir Galarza se refirió a la condena que recibió y aseguró que su caso fue tratado de manera diferente a otros expedientes judiciales.

10. “La decisión de abortar no fue mía”

Otro de los momentos más sensibles de la entrevista fue cuando habló sobre un embarazo que atravesó durante su relación con Pastorizzo y aseguró que la decisión de interrumpirlo no fue completamente de ella. Además, aclaró que le hubiera gustado tenerlo. “Fernando no quería, después me dijo que sí, pero ya lo había abortado”, contó.

Las declaraciones de Nahir Galarza volvieron a generar repercusión y reavivaron el interés sobre uno de los casos policiales más impactantes de los últimos años. A casi una década del crimen de Fernando Pastorizzo, la condenada volvió a ocupar el centro de la escena con una entrevista cargada de reflexiones, cuestionamientos y definiciones sobre su pasado y su presente.