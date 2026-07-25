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Caso Micaela Albornoz: qué pasó con la mujer desaparecida en Santa Fe y cómo sigue la búsqueda

En las últimas horas, la investigación que permaneció semanas en Córdoba, ya que en un video se había visto presuntamente a la mujer de 32 años en la Terminal de Ómnibus de esa provincia, las autoridades descartaron esta posibilidad y la causa volvió a manos de la Fiscalía Regional 2 de Rosario.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Micaela Albornoz desapareció el 24 de junio en Rosario.
Micaela Albornoz desapareció el 24 de junio en Rosario. Foto: Redes Sociales
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Micaela Albornoz (32) desapareció el miércoles 24 de junio tras salir de su domicilio ubicado en el Pasaje Becquer al 500 bis en la ciudad de Rosario, Santa Fe para ir a caminar a una plaza cercana. Sin embargo, nunca más regresó. Este viernes se cumplió un mes desde que inició la desesperada búsqueda de la mujer que comenzó en su ciudad natal con un operativo montado en zonas aledañas a su vivienda. También en el Parque de la Independencia, donde las autoridades policiales encontraron prendas y pertenencias de ella.

En el medio de la búsqueda, la familia denunció llamadas extorsivas por parte de individuos que les pedían dinero a cambio de la liberación de Micaela y, por eso, solicitaron mayor seguridad. La madre de Micaela también indicó a las autoridades que recibió otras llamadas de personas que decían haber visto a su hija caminando por Rosario. Incluso le compartieron calles y zonas de la ciudad en las que habría estado con “otro sujeto”.

Mujer desaparecida en Córdoba
La mujer desaparecida tiene 32 años. Foto: Redes Sociales

En este contexto, la familia afirmó que Micaela se encuentra tomando una medicación y que, por esta cuestión, se debía agilizar la búsqueda de inmediato.

La investigación en Córdoba por la desaparición de Micaela Albornoz

Con el correr de los días, los investigadores detectaron movimientos en la tarjeta de crédito de Micaela. Los gastos habían sido hechos por un hombre de Córdoba. Al mismo tiempo, la semana pasada, apareció un video en el que se podía ver a una mujer similar en la Terminal de micros de la capital de esa provincia.

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Después de que la familia vio el video reconoció de inmediato a Micaela y la investigación rápidamente se trasladó a Córdoba. Asimismo, la Policía de esta provincia detuvo al hombre que había usado su tarjeta y el sujeto sostuvo que sí había estado con ella, pero que luego de robarle ese método de pago, no supo más nada sobre la mujer.

Mujer desaparecida en Córdoba
La familia sostuvo que Micaela se encuentra tomando una medicación. Foto: Redes Sociales

La búsqueda de la mujer de 32 años vuelve a Santa Fe

Este sábado, tras varios días de búsqueda en Córdoba, las autoridades policiales descartaron por completo que la mujer de 32 años se encuentre en esta provincia. Por tal motivo, la búsqueda y la causa regresaron a Santa Fe a cargo de la Fiscalía Regional 2 y la Fiscalía del Distrito I de Córdoba ya no intervendrá en el caso, tal como se comunicó en un reciente escrito difundido en redes sociales.

“A partir de las diligencias practicadas y del análisis de los distintos elementos reunidos en torno al caso, se obtuvieron pruebas objetivas que permiten establecer que la joven no se encontraría en territorio cordobés”, expresaron.

Y agregaron: “Ante esta situación, y habiéndose agotado las líneas investigativas vinculadas a nuestra provincia, todo lo actuado será remitido a la Fiscalía de origen de Santa Fe para la continuidad de la investigación”.

Mujer desaparecida en Córdoba
La causa y la búsqueda volvieron a manos de las autoridades de Santa Fe. Foto: Redes Sociales

Características físicas de la mujer desaparecida en Santa Fe

Tanto la Policía de Santa Fe como la de Córdoba dieron a conocer nuevamente las características físicas de la mujer desaparecida para que las personas la puedan identificar rápidamente.

Micaela tiene 32 años y mide 1,80 metros de altura y es de contextura delgada. Además, posee tez trigueña, ojos marrones y cabello castaño con algunos reflejos más claros. Fue vista por última vez con una campera negra, jean y zapatillas de ese mismo color.

La mujer reside con su hija de dos años y dos de sus hermanos, quienes hoy se encuentran a cargo del cuidado de la pequeña.

Desaparición de Micaela Albornoz
Recompensa para esclarecer el caso de Micaela. Foto: Gobierno de Santa Fe

Actualmente, está vigente una recompensa de 10 millones de pesos por parte del Gobierno de Santa Fe con el objetivo de que aquellas personas con información relevante sobre el caso se comuniquen a la brevedad con las autoridades. Lo pueden hacer llamando al 911 o la Fiscalía Regional 2 de Rosario (341-4861200).

Desaparición de personasCórdoba
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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