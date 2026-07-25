Muerte de una niña de 2 años en Villa Gesell: los escalofriantes detalles de un caso que conmueve

Investigan a una madre por la muerte de su hija Foto: X

La Justicia bonaerense investiga la muerte de una nena de 2 años ocurrida en Villa Gesell, luego de que fuera trasladada sin signos vitales al hospital local.

El caso generó fuerte conmoción porque la madre de la menor ya había sido investigada y posteriormente absuelta en una causa vinculada con el fallecimiento de otras dos hijas, ocurrido años atrás en Mar del Plata.

La mujer, de 44 años, aseguró que la niña se broncoaspiró mientras tomaba una mamadera.

Investigan a una madre por la muerte de su hija Foto: X

El antecedente de la madre

La investigación reavivó un expediente judicial que tuvo amplia repercusión en Mar del Plata. En 2016 murió otra hija de la mujer, de 11 meses, hecho por el que ella y su entonces pareja permanecieron detenidos durante casi dos años hasta ser sometidos a juicio.

En 2018 ambos fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar una conducta delictiva ni que las muertes hubieran sido producto de malos tratos o violencia. Durante ese proceso también fue analizado el fallecimiento de otra bebé de seis meses ocurrido en 2013.

Tras aquella absolución, la mujer se radicó en Villa Gesell, donde formó una nueva pareja y tuvo otros hijos, entre ellos la niña fallecida esta semana. La Justicia también había dispuesto en el pasado medidas de protección respecto de otros menores del grupo familiar.

Lucía Sosa y Hector Picard. Foto: Gentileza La Capital de Mar del Plata

Ahora, los investigadores buscan establecer si existe alguna relación entre los antecedentes y el nuevo episodio.

La autopsia

La autopsia a la nena de 2 años fallecida reveló que sufrió una broncoaspiración al alimentarse.

La necropsia indicó que la causa del deceso se debió a una asfixia obstructiva, al tiempo que no se hallaron signos de violencia ya sean de vieja data o recientes.

De este modo, el informe forense favoreció a la madre de la menor, quien afirmó que su hija se broncoaspiró cuando tomaba una mamadera.

Villa Gesell Foto: X

El diagnóstico que recibió la madre de la menor

La madre de la niña de dos años fallecida recientemente en Villa Gesell padece el síndrome de Munchausen, según reveló una abogada que había intervenido en una causa iniciada en 2012 por la muerte de otras dos hijas de la mujer.

Erika Hooft Suárez, la abogada de familia que intervino en aquella ocasión, confirmó la enfermedad de la madre de las niñas y también que había sido diagnosticada en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

“El último diagnóstico que tuvo esta mamá era una enfermedad que se llama Munchausen”, afirmó la letrada en un reportaje concedido hoy al canal Todo Noticias.

El síndrome de Munchausen es un trastorno mental grave y aparece cuando el agresor o cuidador inventa sintomas que el menor no tiene, también los exagera, manipula estudios, muestran y administrarle sustancias para provocarle enfermedades.