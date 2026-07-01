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Detuvieron a un hombre que apuñaló a su hermano en Villa Soldati: estaba prófugo desde hace dos semanas

De acuerdo a información de Policía de la Ciudad, se trata de un hombre de 27 años, que quedó acusado de tentativa de homicidio.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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El acusado fue detenido en Lanús.
El acusado fue detenido en Lanús. Foto: Policía de la Ciudad
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La División de Investigaciones Comunales 4 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a un hombre de 27 años por apuñalar a su hermano en el barrio porteño de Villa Soldati en un domicilio, ubicado en la calle Coronel Esteban Bonorino al 3300, el pasado viernes 12 de junio. Tras el intento de homicidio, escapó y, desde entonces, permanecía prófugo.

Gracias a diferentes investigaciones en el área, los efectivos de Policía lograron dar con una vivienda de Canadá al 3800 en el municipio bonaerense de Lanús. Los agentes pudieron confirmar que efectivamente el sospechoso se ocultaba en ese lugar.

Con la ayuda de oficiales de la DDI de Lanús, se montó un importante operativo en la zona para vigilar cada uno de los movimientos del acusado y llevar a cabo la detención lo más pronto posible.

El hombre, que trabajaba como conductor en una aplicación de viajes con el vehículo de un familiar, está acusado del delito de “tentativa de homicidio”. Interviene en la causa Erika Uhrlandt, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°53.

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Cómo ocurrió el intento de homicidio en Villa Soldati: el testimonio del padre del detenido

Para los investigadores, fue de vital importancia contar con el testimonio del padre de los hermanos implicados en el hecho. El hombre indicó que el imputado llegó de manera intempestiva al domicilio de Villa Soldati para pedir una suma de dinero.

Ante la negativa de su hermano, comenzaron a discutir. De un momento a otro, la pelea se agravó a tal punto que el agresor habría sacado un cuchillo de cocina con el que apuñaló al hermano.

El padre rápidamente llamó a emergencias para que pudieran asistir a su hijo. Mientras tanto, el atacante, ya había huido del lugar. Luego, el hombre realizó la denuncia en la Policía para que pudieran atraparlo.

El hombre tiene 27 años y está acusado de "tentativa de homicidio" Foto: Policía de la Ciudad

Rescataron a 10 mujeres que eran explotadas sexualmente en un falso spa de Caballito

Durante la semana del 20 junio, la Policía de la Ciudad llevó a cabo a un operativo en el barrio de Caballito en el que rescató a 10 mujeres que eran explotadas sexualmente en un domicilio, ubicado en la calle Beauchef al 500, donde funcionaba un falso spa y casa de masajes.

Con una investigación que inició a mediados de abril tras un denuncia anónima, los efectivos realizaron un allanamiento en el lugar y se llevaron 32 teléfonos, dinero en efectivo, un posnet y diferentes anotaciones en un cuaderno.

La causa está a cargo de Rodolfo Adán Ariza Clerici, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 1 y de la Fiscalía Penal y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 26.

Por el hecho, fue detenida una mujer de nacionalidad paraguaya, quien fue señalada como administradora del establecimiento.

Villa SoldatiPolicía de la CiudadDetención
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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