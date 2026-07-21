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Brutal asesinato de un cabo de la Policía Federal: motochoros lo mataron para robarle la moto

El efectivo fue identificado como Cristian Alberto Gerez, que a pesar de no resistirse recibió dos disparos que le causaron la muerte. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Mataron a un policía federal para robarle la moto.
Mataron a un policía federal para robarle la moto. Foto: captura video.
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Un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado a tiros por motochorros durante un violento robo ocurrido en la noche de este lunes en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. La víctima fue identificada como Cristian Alberto Gerez (30), quien prestaba servicios en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la fuerza.

El efectivo circulaba en su moto cuando fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en otro rodado. El ataque ocurrió cerca de las 20 horas sobre la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo.

Mataron a un policía federal para robarle la moto. Video: cámaras de seguridad.

Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo los motochorros se ponen a la par de la víctima y la obligan a detener la marcha.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el acompañante descendió de la moto, sacó un arma de fuego e inició el asalto. Antes de que el cabo bajara de su vehículo, el delincuente efectuó un disparo al aire para intimidarlo.

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Gerez bajó de la moto, retrocedió algunos pasos y entregó su mochila sin resistirse. Sin embargo, cuando intentó extraer su arma reglamentaria, el delincuente le disparó dos veces en la zona del abdomen.

Tras el ataque, el delincuente se robó la moto del policía y escapó junto a su cómplice. La víctima murió en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Mataron a un policía federal para robarle la moto. Foto: captura video.

La investigación sobre el asesinato de Cristian Alberto Gerez, cabo de la PFA

La investigación quedó a cargo de la Justicia bonaerense, que busca identificar y detener a los responsables del crimen. En ese marco, los investigadores analizan las grabaciones de cámaras de seguridad municipales y privadas para reconstruir el recorrido de los motochoros antes y después del homicidio. Además, se tomaron declaraciones testimoniales y se ordenaron distintos peritajes en la escena del ataque.

En la causa intervienen la Comisaría Quinta de Tres de Febrero y la Unidad Funcional de Instrucción Nº1 del Departamento Judicial San Martín, que avanzan con las tareas para dar con los autores del asesinato del efectivo federal.

Mataron a un policía federal para robarle la moto. Foto: captura video.

Un efectivo recibió un tiro en la cabeza durante un allanamiento por narcotráfico

Un policía fue asesinado durante un operativo antidrogas en la localidad bonaerense de Florencio Varela. El hecho ocurrió semanas atrás durante un allanamiento por narcotráfico en el barrio Pico de Oro. Personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de las comisarías 1ª, 5ª y 6ª fue atacado a tiros por delincuentes que intentaron escapar al verse sorprendidos por el procedimiento.

Según informaron fuentes del caso, el sargento Facundo Giménez corría por un descampado cuando recibió un disparo en la cabeza. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital local, los médicos constataron su fallecimiento.

Facundo Giménez, policía asesinado. Foto: redes sociales.

Por el crimen fueron detenidos Lucas Ezequiel S., de 26 años; Juan Daniel P., de 15; y Ricardo Alejandro G., de 28. El caso recuerda al ocurrido días atrás en la ciudad santafesina de Rosario, donde el policía federal Rodolfo Manfredi fue asesinado durante una emboscada en el barrio Villa Banana.

Policía asesinadoPolicía FederalLoma Hermosa
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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