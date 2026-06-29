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Insólito: entró a robar a un departamento en Mataderos, pero la Policía lo encontró escondido en el baño

Durante el procedimiento, secuestraron varias herramientas utilizadas para cometer el robo. Intervinieron efectivos de la Comisaría Vecinal 9A.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Robo en Mataderos.
Robo en Mataderos. Foto: Policía de la Ciudad.
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Un hombre de 42 años fue detenido por la Policía de la Ciudad luego de ingresar a un departamento del barrio porteño de Mataderos con fines de robo y esconderse en el baño de la casa al verse atrapado.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 5900. Todo comenzó cuando una vecina observó a un desconocido ingresar a un departamento del primer piso a través de una ventana que da al pulmón interno del departamento y dio aviso al 911.

Robo en Mataderos. Video: Policía de la Ciudad.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría Vecinal 9A se presentaron en el lugar y, con autorización de la Fiscalía interviniente, realizaron una inspección en la vivienda.

Según la información a la que accedió Canal 26, durante el procedimiento los policías encontraron al sospechoso escondido en el baño del departamento, donde fue detenido sin que pudiera escapar.

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Al momento de identificarlo, los efectivos le secuestraron un martillo, una llave de fuerza, un juego de 25 llaves Allen, una pinza de punta, cuatro destornilladores y distintos juegos de llaves, herramientas que habrían sido utilizadas para cometer el robo.

Robo en Mataderos. Foto: Policía de la Ciudad.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°18, a cargo de Marcelo Ruilopez, con la Secretaría de Diego Seco, dispuso la detención del imputado, domiciliado en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, por el delito de tentativa de robo por escalamiento, además del secuestro de todas las herramientas incautadas.

Robo en Mataderos. Foto: Policía de la Ciudad.

Cayeron dos viudas negras acusadas de drogar y robar a un hombre que las invitó a su departamento en Caballito

Dos mujeres acusadas de actuar bajo la modalidad conocida como “viudas negras” fueron detenidas tras una investigación de la Policía de la Ciudad, luego de haber sido señaladas por drogar y robar a un hombre en la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento se concretó a partir de una causa iniciada el 30 de junio de 2024, cuando la víctima conoció a las sospechosas en un boliche del barrio de Constitución. Tras ese encuentro, las invitó a su departamento en Caballito, donde compartieron bebidas hasta que el hombre perdió el conocimiento.

Cayeron dos viudas negras, identificadas como “Alma” y “Analia”. Foto: Policía de la Ciudad.

Según la investigación, en ese momento las mujeres aprovecharon la situación para robarle dinero en efectivo, dólares, tarjetas bancarias, dispositivos electrónicos, relojes y otros objetos de valor. Además, realizaron múltiples consumos y operaciones, tanto presenciales como online, con los medios de pago de la víctima, llegando incluso a vaciar sus billeteras digitales.

Las imputadas, de 26 y 31 años, fueron identificadas como “Alma” y “Analia”. Una de ellas contaba con un extenso prontuario, con siete antecedentes por delitos como robo, usurpación, encubrimiento agravado y maltrato, registrados entre 2023 y la actualidad.

RoboMataderos (barrio)Policía de la Ciudad
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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