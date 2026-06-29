VIDEO: quiso entrar a robar a una casa, quedó enganchado en la reja y tuvieron que rescatarlo

Insólito intento de robo en Mar del Plata. Foto: captura video.

Un insólito episodio de robo ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata, donde un delincuente intentó ingresar a una vivienda, pero quedó atrapado en la reja de la casa y debió ser rescatado por los equipos de emergencia. El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre Hernandarias al 5300, en el barrio Las Avenidas.

Según se conoció, el ladrón había intentado ingresar al inmueble, pero al tratar de atravesar el enrejado quedó enganchado de una de sus piernas y no pudo liberarse por sus propios medios.

La escena llamó la atención de los vecinos y de la gente que pasaba por el lugar, quienes dieron aviso a las autoridades.

Insólito intento de robo en Mar del Plata. Video: NA.

En un video que circuló en redes sociales se observa a una persona sobre una moto, lo que inicialmente hizo pensar que se trataba de un cómplice del delincuente. Sin embargo, más tarde se confirmó que era una vecina que pasaba por el lugar en ese momento.

Hasta la vivienda acudieron dotaciones de bomberos, efectivos policiales y una ambulancia. Los rescatistas trabajaron para liberar al hombre sin agravar las lesiones que pudiera presentar.

Una vez rescatado, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba con las actuaciones para esclarecer las circunstancias del intento de robo.

El episodio generó sorpresa entre los vecinos del barrio, ya que lo que parecía ser un robo más terminó con el propio delincuente necesitando la asistencia de los equipos de emergencia tras quedar atrapado en la reja de la casa que pretendía asaltar.

Violenta entradera en Villa Luro: robaron una casa, maniataron a un joven y fueron detenidos a metros del lugar

Cuatro delincuentes, entre ellos un adolescente de 15 años, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad tras protagonizar un violento robo en una vivienda del barrio porteño de Villa Luro. Los sospechosos ingresaron a la propiedad utilizando una escalera plegable para acceder al balcón del primer piso y, una vez dentro, redujeron a un joven, a quien dejaron maniatado.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Acassuso al 5200, hasta donde acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 10 C tras recibir una alerta por un robo en curso. Al llegar, los policías observaron a cuatro hombres que descendían por una escalera desde el balcón.

Los cuatro detenidos por el robo en Villa Luro. Foto: Policía de la Ciudad.

En ese momento, al advertir la presencia policial, los delincuentes intentaron escapar en un vehículo, pero fueron interceptados a pocos metros. Luego, intentaron continuar la fuga a pie, pero finalmente fueron capturados en la intersección de Guardia Nacional y Ramón Falcón.

En paralelo, otro grupo de agentes ingresó a la casa y asistió a las víctimas: la propietaria, una mujer de 50 años, y su hijo de 18, quien fue liberado de sus ataduras.

Los detenidos tienen 23, 21, 19 y 15 años. Intervino el Juzgado Nacional de Menores N° 4, a cargo de Cristian Axel von Leers, que dispuso la detención de los tres mayores y el traslado del menor al Instituto Inchausti.