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Video dramático en Córdoba: un tren de cargas chocó contra un auto detenido en las vías y una mujer quedó atrapada

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y muestra cómo 5 de los 6 ocupantes del Chevrolet Prisma logran salir del vehículo antes de ser arrollado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Un tren de cargas arrolló a un auto en Córdoba y una mujer quedó atrapada.
Un tren de cargas arrolló a un auto en Córdoba y una mujer quedó atrapada. Foto: Captura
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Un tren de cargas de 17 vagones chocó contra un Chevrolet Prisma que había quedado detenido sobre las vías en el barrio Marqués Anexo, en la ciudad de Córdoba. El accidente sucedió el sábado y según la información oficial, el auto sufrió un desperfecto mecánico en la zona de Del Molino y Ávila Quirós y no pudo avanzar ni retroceder. En el vehículo viajaban seis personas: dos hombres, dos mujeres adultas y dos menores.

Antes del impacto, cinco ocupantes lograron bajar del auto y ponerse a salvo. Una de las mujeres, en cambio, no alcanzó a salir y quedó atrapada dentro del vehículo cuando la formación ferroviaria lo embistió. Personal de emergencias llegó rápidamente al lugar, asistió a la víctima y confirmó que, pese a la violencia del choque, resultó ilesa.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. En las imágenes se ve cómo el conductor intenta resolver la falla mientras el vehículo permanece inmóvil sobre las vías. Al advertir que el tren se acercaba, los pasajeros comenzaron a descender de manera desesperada. Uno de los adultos salió con uno de los menores en brazos y el resto corrió para alejarse del lugar.

Un tren de cargas arrolló a un auto y una mujer quedó atrapada. Video: Policía de Córdoba

Segundos después, la formación impactó contra el auto y lo arrastró varios metros. La fuerza del choque provocó importantes daños materiales en el vehículo, aunque no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad.

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En el operativo también trabajaron efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Policía de Córdoba, junto con el servicio de emergencias. Las autoridades iniciaron una investigación para establecer con precisión cómo se produjo el desperfecto y qué circunstancias derivaron en el accidente.

Hasta ahora, los reportes disponibles no precisaron qué desperfecto mecánico tuvo el Chevrolet Prisma. La información difundida solo indica que el auto quedó inmovilizado sobre las vías porque sufrió una falla que le impidió avanzar o retroceder, pero no se detalló si fue un problema de motor, transmisión, embrague, batería u otro componente.

Las autoridades abrieron una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente, por lo que ese dato podría conocerse más adelante a partir de peritajes o nuevos partes oficiales.

Un tren de cargas con 17 vagones embistió este sábado a un Chevrolet Prisma que había quedado inmovilizado sobre las vías férreas de barrio Marqués Anexo
Un tren de cargas arrolló a un auto en Córdoba y una mujer quedó atrapada. Foto: Policía de Córdoba

Volvía del velorio de su hermana y murió en un choque en Córdoba

Un joven de 29 años murió en un accidente de tránsito fatal en la autovía 19, que une Córdoba con Santa Fe. La víctima, identificada como Francisco Gómez, volvía del velorio de su hermana, cuando el auto en el que viajaba chocó contra un camión que transportaba garrafas.

El hecho sucedió la tarde de este jueves. En el vehículo también viajaban su papá, de 77 años, que resultó gravemente herido y fue derivado a terapia intensiva, y su hermano, que manejaba y terminó ileso.

Francisco viajaba en un Citroën Basalt junto a su padre, Luis Gómez, y su hermano Diego Gómez. De acuerdo con medios locales, la familia había viajado para despedir a una hija de Luis y regresaba hacia Córdoba cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, el vehículo chocó contra un camión que transportaba garrafas de gas.

El accidente ocurrió sobre la mano de la autovía que va en dirección a Córdoba. El camión involucrado era manejado por un hombre oriundo de Frontera.

A raíz del fuerte impacto, Francisco Gómez murió en el lugar. Diego, quien conducía el auto, no sufrió lesiones, mientras que Luis Gómez, reconocido en el ambiente gastronómico de Río Tercero, resultó herido y fue trasladado al Hospital de San Francisco, donde quedó internado.

Accidente de tránsitoTren Córdoba
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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