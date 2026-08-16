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VIDEO |Fuerte accidente en la Ruta 58 generó demoras a la altura de El Deslinde, en el corredor de Canning

El siniestro provocó importantes complicaciones en la circulación y quedó registrado en imágenes. Por el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió ni sobre el estado de las personas involucradas.

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Fuerte accidente en la Ruta 58.
Fuerte accidente en la Ruta 58. Foto: Instagram / canningglobal.
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Un fuerte accidente de tránsito se produjo el sábado por la tarde sobre la Ruta 58, a la altura de El Deslinde, en el corredor de Canning. El siniestro provocó complicaciones en la circulación y generó demoras para los vehículos que transitaban por la zona.

Las imágenes tomadas en el lugar muestran la magnitud del accidente y dan cuenta del impacto del episodio.

Fuerte accidente en la Ruta 58. Video: Instagram / canningglobal.

Accidente en Ruta 58: qué se sabe hasta el momento

Por el momento, no se conocieron precisiones oficiales sobre cómo ocurrió el accidente ni sobre la cantidad de vehículos involucrados.

Tampoco trascendieron detalles sobre el estado de las personas que podrían haber resultado afectadas por el siniestro. Se espera que en las próximas horas puedan conocerse mayores precisiones sobre lo ocurrido.

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El accidente generó complicaciones en el tránsito sobre la Ruta 58, por lo que quienes debían circular por el sector tuvieron que hacerlo con extrema precaución.

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En la madrugada de este sábado 15 de agosto, se registró un brutal choque en la ciudad de Mar del Plata que dejó a una persona fallecida y al menos cinco heridos. El siniestro tuvo lugar exactamente a las 2.30 de la mañana en la calle Cerrito y Magallanes, en el barrio Las Avenidas, ubicado en la localidad bonaerense de la Costa Argentina.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad exterior de un comercio. Y, tal como se puede ver en las imágenes difundidas, las víctimas del accidente vial se encontraban en la puerta de ese local que tras el impacto, provocado por una Toyota RAV4, quedó totalmente destruido.

Así fue el choque en Mar del Plata.

Los investigadores pudieron determinar que, previo al choque contra el negocio, un vehículo Volkswagen Gol Trend impactó de llenó contra la Toyota. Eso hizo que inmediatamente el auto perdiera el control y se estrellara de lleno contra el negocio de la calle Cerrito.

Las autoridades judiciales, en tanto, pudieron constatar que ambos automóviles eran conducidos por jóvenes de 21 años, que tras someterse a dos test de alcoholemia dieron resultado negativo.

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