Juicio por la muerte de Maradona: expectativa por las declaraciones de Matías Morla en una audiencia clave

Matias Morla y Diego Maradona

Este jueves marcará un día clave en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, ya que Matías Morla, abogado y exapoderado de los derechos de imagen del astro, declarará ante el tribunal generando una enorme expectativa debido a su estrecha relación con el exfutbolista durante los últimos años de su vida.

La audiencia está pactada para comenzar a las 10 y se extenderá por varias horas, en los Tribunales de San Isidro, también contará con el testimonio de uno de los familiares que convivió con Maradona durante su internación domiciliaria en el country San Andrés, en Tigre. Ambos aportes son considerados fundamentales para reconstruir el contexto que rodeó los últimos días del ídolo y esclarecer las responsabilidades en torno al tratamiento médico que recibió antes de su fallecimiento.

Matías Morla y Diego Maradona

El abogado irá a juicio oral y público por el delito de defraudación por administración fraudulenta junto a su cuñado y ex asistente personal de Diego, Maximiliano Pomargo; Rita y Ana Maradona, dos de las hermanas del ídolo argentino; la escribana Sandra Iampolvsky; y el ex administrador de las marcas Sergio Garmendia.

En una entrevista con Noticias Argentinas, Gianinna Maradona había reclamado que Morla y Víctor Stinfale sean investigados por el fallecimiento de su padre porque “manejaban los hilos”. Según la hija de Claudia Villafañe, el imputado “era el jefe de la banda”, a la vez que interrogó: “¿Por qué está metido en todos los audios y las conversaciones?”.

Por el lado del sobrino, muchos testigos lo señalaron como la persona que le suministraba los medicamentos a su tío en la residencia de Benavídez.

El neurocirujano y ex médico de confianza de la víctima, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; su coordinador, Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, se encuentran acusados de homicidio simple con dolo eventual, delito cuya pena oscila entre los ocho y 25 años de prisión, conforme a lo establecido por el Código Penal.

Matías Morla, abogado de Diego Maradona

La declaración de Leopoldo Luque en el Juicio: “Diego estaba lúcido”

El neurocirujano y ex médico de cabecera de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, amplió su declaración y habló ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón por novena vez en el juicio por la muerte del astro argentino .

Luque remarcó que en el grupo de WhatsApp “Tigre” la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y el médico clínico Pedro Di Spagna se encargaban de “la parte clínica”.

El imputado resaltó que Diego se encontraba “lúcido” y tenía la intención de “volver a su casa” tras la operación por el hematoma subdural en la Clínica Olivos.