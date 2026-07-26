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Juicio por la muerte de Maradona: declara el nutricionista que fue rechazado por Diego

Luciano Spena fue a Tigre para atender al ídolo popular el 18 de noviembre de 2020, pero el futbolista no quiso recibirlo. Será de las últimas personas en declarar durante el juicio.

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Juicio por la muerte de Maradona.
Juicio por la muerte de Maradona. Foto: NA
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Este lunes 27 de julio continuará el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona con una nueva audiencia en la que está prevista la declaración de Luciano Spena, el nutricionista que había sido propuesto para integrar el equipo de profesionales durante la internación domiciliaria del exfutbolista en una vivienda del partido bonaerense de Tigre, aunque finalmente su incorporación fue rechazada.

Spena, quien actualmente forma parte del cuerpo de nutrición de la Selección Argentina y acompañó al plantel encabezado por Lionel Messi durante el Mundial 2026, había sido citado semanas atrás por los fiscales adjuntos del Departamento Judicial de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.

Sin embargo, el especialista no pudo comparecer en esa oportunidad porque se encontraba en el exterior junto al seleccionado argentino. Ahora, su testimonio será incorporado al debate oral que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona y determinar las responsabilidades de los profesionales de la salud imputados en la causa.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: Foto: NA/Juan Vargas
Juicio por la muerte de Diego Maradona

Spena será uno de las últimas personas en declarar en el segundo debate oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual del célebre futbolista, ya que luego se realizarán las audiencias correspondientes a la Junta Médica, donde dos grupos de peritos llegaron a conclusiones distintas respecto al deceso de Diego.

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El nutricionista concurrió el 18 de noviembre de 2020, junto al médico clínico imputado Pedro Di Spagna, a la residencia del barrio cerrado San Andrés, en la localidad de Benavídez, y el exjugador no quiso recibirlos, tras ser convocado por Swiss Medical.

Además, la jornada se realizará un lunes por segunda vez dado que continúa la feria judicial en la provincia de Buenos Aires.

Pedro Di Spagna, imputado en el juicio de Maradona Foto: NA

El neurocirujano y ex médico de confianza del paciente, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; su jefe, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, y Di Spagna son los siete acusados por actuar con supuesta negligencia a la hora de cuidar la salud de Maradona.

En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, una vez que termine el proceso principal, pero ese debate permanece demorado por un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho, cuya resolución depende de un tribunal de alzada.

El psicolólogo de Diego declaró que los médicos no aceptaban sus sugerencias

arlos Díaz, psicólogo imputado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y acusado de interferir en su tratamiento médico, declaró que los profesionales a cargo de la salud del Diez no aceptaban sus sugerencias.

“Mis intenciones, mis sugerencias, por lo visto no eran tan bien recibidas”, dijo Díaz tras exhibir numerosos mensajes en los que médicos y allegados a Maradona hablaban de apartarlo del tratamiento.

En los intercambios de mensajes revelados, el médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, y el secretario personal del Diez, Maximiliano Pomargo, hablaban de “voltear” al psicólogo y decían que Díaz los exponía con la familia del astro.

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