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Juicio por la muerte de Maradona: el psicolólogo de Diego declaró que los médicos no aceptaban sus sugerencias

Se trata de Carlos Díaz, el profesional imputado por la muerte del Diez. “No pude haber hecho nada distinto para impedir un cuadro cardíaco, no tengo ese tipo de conocimiento”, dijo.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Carlos Díaz, psicólogo de Maradona.
Carlos Díaz, psicólogo de Maradona. Foto: NA
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Carlos Díaz, psicólogo imputado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y acusado de interferir en su tratamiento médico, declaró que los profesionales a cargo de la salud del Diez no aceptaban sus sugerencias.

“Mis intenciones, mis sugerencias, por lo visto no eran tan bien recibidas”, dijo Díaz tras exhibir numerosos mensajes en los que médicos y allegados a Maradona hablaban de apartarlo del tratamiento.

En los intercambios de mensajes revelados, el médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, y el secretario personal del Diez, Maximiliano Pomargo, hablaban de “voltear” al psicólogo y decían que Díaz los exponía con la familia del astro.

Carlos Díaz, el psicólogo de Maradona, rompió el silencio y habló de las hijas del Diez
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El psicólogo, especialista en adicciones, contó que la psiquiatra Agustina Cosachov, también acusada en el juicio, no aceptó sus “sugerencias farmacológicas”, que consistieron en un medicamento que provoca una desagradable reacción en quien lo mezcla con alcohol, para evitar que el paciente bebiera.

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Consultado sobre la acusación de integrar un presunto plan para acabar con la vida del exfutbolista, Díaz respondió: “Mi único plan fue un tratamiento abstencionista para Maradona”.

“No pude haber hecho nada distinto para impedir un cuadro cardíaco, no tengo ese tipo de conocimiento”, dijo el psicólogo.

Juicio por la muerte de Maradona. Foto: NA

Hacia el final de su declaración, Díaz se refirió al día del fallecimiento del ídolo, el 25 de noviembre de 2020.

Ese día, arribó a la casa de Maradona junto a la psiquiatra Cosachov para visitar al paciente. “Cosachov le había pedido a la enfermera que esa mañana no le diera la medicación a Diego, así nosotros teníamos un argumento para que nos tenga que recibir”, detalló.

Alrededor del mediodía de aquel día, Díaz y Cosachov se acercaron a la habitación de Maradona y lo llamaron, pero no obtuvieron respuesta.

Vadim Mischanchuk, abogado de Agustina Cosachov, y Francisco Oneto, abogado de Leopoldo Luque, en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: REUTERS

Según relató el psicólogo, el secretario Pomargo dijo que era “un clásico” que el Diez se hiciera el dormido para evitar el contacto con los médicos y luego ingresó a la habitación junto al sobrino del ex futbolista, Jonathan Espósito.

Salieron y dijeron que Diego estaba frío, y ahí la enfermera entró corriendo”, relató Díaz.

Esta declaración se alinea con el testimonio de numerosos especialistas que aseguran que Maradona llevaba varias horas muerto cuando quienes estaban a cargo de su cuidado percibieron el deceso.

Diego Maradona y su Balón de Oro Honorífico. Foto: REUTERS

Además de Díaz, Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual.

Diego MaradonaCarlos DíazPsicólogoJuicio
Matias Greisert
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