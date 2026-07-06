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Falsos empleos y explotación sexual: desarticularon una red de trata y rescataron a ocho víctimas

Los allanamientos fueron realizados por la Policía Federal Argentina en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán. Una de las víctimas tenía un pedido de paradero vigente realizado por sus familiares.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Desbarataron una red de trata de personas que explotaba sexualmente a mujeres en el AMBA y Tucumán.
Desbarataron una red de trata de personas que explotaba sexualmente a mujeres en el AMBA y Tucumán. Foto: PFA.
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Una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual fue desarticulada tras una investigación de varios meses llevada adelante por la Policía Federal Argentina (PFA). Como resultado de siete allanamientos simultáneos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la provincia de Tucumán, fueron rescatadas ocho mujeres víctimas de explotación sexual y detenidas cinco personas acusadas de integrar la red.

La investigación comenzó en agosto de 2025, cuando efectivos del Departamento Trata de Personas detectaron en la Terminal de Ómnibus de Retiro a dos mujeres que habían llegado desde Tucumán. Una de ellas tenía un pedido de paradero vigente realizado por sus familiares, lo que motivó la intervención inmediata de los investigadores.

Desbarataron una red de trata de personas que explotaba sexualmente a mujeres en el AMBA y Tucumán. Video: PFA.

Tras activar el protocolo correspondiente y entrevistar a las mujeres, los especialistas detectaron indicios compatibles con un caso de trata de personas. Las averiguaciones posteriores permitieron establecer que una de las víctimas había sido engañada con una falsa oferta laboral y trasladada al AMBA para ser explotada sexualmente.

A partir del análisis de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación, los investigadores lograron reconstruir el funcionamiento de la organización e identificar el rol que cumplía cada uno de sus integrantes.

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Cómo operaba la organización que desbarató la PFA

Según la pesquisa, la banda captaba mujeres en situación de vulnerabilidad en distintas provincias del país y las trasladaba hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde eran explotadas sexualmente en departamentos de alquiler temporario. Esta modalidad les permitía cambiar constantemente de ubicación para evitar controles y dificultar la detección de las actividades ilegales.

Desbarataron una red de trata de personas que explotaba sexualmente a mujeres en el AMBA y Tucumán. Foto: PFA.

La investigación también estableció que en Tucumán operaba una mujer encargada de reclutar a las víctimas, mientras que otro integrante de la organización coordinaba su traslado, tanto en vehículos particulares como en micros de larga distancia, hasta la Ciudad de Buenos Aires.

Para avanzar con la causa, los investigadores utilizaron distintas tareas de inteligencia criminal, entre ellas la figura del “Agente Revelador Digital”, que permitió obtener pruebas sobre el funcionamiento de la red.

Los allanamientos y las detenciones

Con las pruebas reunidas, la Justicia Federal ordenó siete allanamientos: dos en Villa Tesei, uno en Castelar, tres en el barrio porteño de Palermo y otro en la ciudad tucumana de Yerba Buena.

Durante los operativos fueron rescatadas ocho mujeres víctimas de explotación sexual y detenidas cinco personas: tres mujeres —dos de nacionalidad colombiana y una argentina— y dos hombres venezolanos.

Desbarataron una red de trata de personas que explotaba sexualmente a mujeres en el AMBA y Tucumán. Foto: PFA.

Además, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, computadoras, tarjetas SIM, cuadernos con anotaciones y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, acusados de infringir la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, mientras la investigación continúa para determinar si existen otros integrantes vinculados a la organización criminal.

Trata de personasAbuso sexualAllanamiento
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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