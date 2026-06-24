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Allanamientos, armas de fuego y dinero en efectivo: desbaratan un punto de venta de drogas en Monte Chingolo y hay dos detenidos

La rápida intervención del centro de monitoreo municipal y la coordinación con el Comando de Patrullas permitieron obtener información clave para identificar movimientos sospechosos y reunir pruebas.

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Desbaratan un punto de venta de drogas en Monte Chingolo y hay dos detenidos
Desbaratan un punto de venta de drogas en Monte Chingolo y hay dos detenidos Foto: Prensa
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Un operativo coordinado entre la Delegación de Drogas Ilícitas, el Comando de Patrullas y fuerzas de seguridad permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes en la localidad de Monte Chingolo, partido de Lanús.

La investigación se inició a partir de denuncias realizadas por vecinos a la línea de emergencias 911. A raíz de ello, se inició una investigación conjunta en la que las cámaras fijas y domos municipales aportaron información clave para identificar movimientos sospechosos y reunir pruebas.

Se desplegaron tareas de vigilancia, seguimiento y relevamiento de las cámaras de seguridad que permitieron constatar maniobras compatibles con la comercialización de drogas.

Allanamientos en Lanús

Los procedimientos permitieron secuestrar cocaína lista para la distribución, marihuana, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

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En el marco de los operativos, los efectivos policiales detuvieron a un hombre identificado como M. V., señalado como principal investigado, y a su hermano, G. V.

Desbaratan un punto de venta de drogas en Monte Chingolo y hay dos detenidos Foto: Captura

Como resultado, M. V. quedó imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras que G. V. fue imputado por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

Los detenidos deberán prestar declaración indagatoria en las próximas horas.

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