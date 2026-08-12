Detuvieron a un falso neurocirujano que estafó a una familia que juntaba fondos para el tratamiento de su hijo en Santa Fe

Familia estafada por un falso médico en Rosario. Foto: X

Un falso neurocirujano que estafó a una familia de la localidad santafesina de Timbúes que recaudaba fondos para mejorar la calidad de vida de su hijo Tomás, un nene de cuatro años con parálisis cerebral, fue quedó detenido en el barrio porteño de Almagro.

Claudia, la mamá del niño, le transfirió 800 mil pesos al delincuente porque le prometía habilitar un tratamiento en el exterior para el nene y una silla postural, haciéndose pasar por un reconocido profesional médico de Buenos Aires.

En diálogo con el medio rosario3, la víctima expresó alivio por la detención del sujeto ya que, dijo, eso evitará que le pase a otras personas.

“Ojalá que puedan hacer justicia, porque hay mucha gente que fue estafada y engañada, porque realmente busca a personas que están en un estado muy vulnerable como el mío”, manifestó.

Claudia está recolectando fondos para pagar un costoso tratamiento en México el 4 de septiembre.

Para colaborar, su teléfono es 3476 270 252 y su cuenta de Instagram es @todosportomi1.