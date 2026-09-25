Todo quedó filmado: así fue la brutal persecución y posterior choque de un niño de 13 años en Mendoza

Mendoza: un niño de 13 años fue perseguido y atropellado Foto: Captura

En las últimas horas, se dio a conocer un video que muestra a un niño de 13 años que es intensamente perseguido por un grupo de jóvenes que desempeñan tareas de delivery. Tras el seguimiento que dura varios segundos, el adolescente es atropellado brutalmente por un automóvil en el Acceso Este. El episodio tuvo lugar en la ciudad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, el pasado miércoles 23 de septiembre.

En el video, se puede ver toda la secuencia: primero cómo es atacado por un conjunto de trabajadores de una aplicación y luego cómo logra escapar de los agresores. Acto seguido, el adolescente empieza a correr desesperadamente y si bien logra esquivar a los automóviles que pasan por la autovía, al tercer intento recibe el impacto de un vehículo.

Persecución y choque de un adolescente de 13 años en Mendoza

De acuerdo a los datos de la causa judicial y las cámaras de seguridad dispuestas en la zona del impacto, la persecución inició pasadas las 22.40 del miércoles en las cercanías de Acceso Este.

Los testigos que presenciaron el hecho indicaron que el menor de 13 años la habría robado a uno de los repartidores y luego abordó un colectivo para escapar con las pertenencias. Sin embargo, los trabajadores lo advirtieron y comenzaron a perseguirlo con el fin de que devuelva los objetos presuntamente sustraídos.

Seguidamente, los repartidores lo bajaron del colectivo, comenzaron a atacarlo y finalmente el adolescente emprendió la huida. Luego del choque, el menor fue asistido por las personas que se encontraban en el lugar, pero a los pocos segundos se comunicaron con el 911. Una vez en el sitio, los médicos de emergencias que llegaron decidieron su traslado.

Persecución y choque de un niño de 13 años en Mendoza.

Cuál es el estado de salud del adolescente de 13 años embestido por un auto en Mendoza

En este momento, el adolescente de 13 años se encuentra internado en el Hospital Pediátrico Humberto Notti debido a la gravedad de sus heridas, ya que se informó que el miércoles el niño llegó con severos politraumatismos. Sin embargo, en las últimas horas, el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) informó que el adolescente permanece “estable” internado en una sala común. No obstante, no se descartó que requiera una operación en sus piernas, según detalló La Gaceta.

Mendoza: la investigación por la persecución y el choque de un nene de 13 años

La causa está a cargo de Fiscalía de Tránsito, cuya titular es la fiscal Mariana Gutiérrez. La investigación ha recabado los primeros testimonios de testigos y se encuentra en etapa primaria. El objetivo es determinar qué ocurrió en el conflicto previo con los trabajadores de delivery antes de que el chico sea atropellado en la Autopista Este de Guaymallén.

Mendoza: un niño de 13 años fue perseguido por repartidores y atropellado por un vehículo. Foto: Captura

Sobre este punto particular interviene, a su vez, el Fiscal Penal de Menores, Gustavo Farmach, quien busca saber si es que existió un “intento de robo” por parte del menor. La fiscal Gutiérrez también indicó que el automóvil que impactó sobre el niño fue identificado pero que “no será imputado” en el caso judicial por las características en las que se dio el choque.