Asesinó a 7 hombres en un año, la ejecutaron en 2002 y se hizo conocida como “La Dama de la Muerte”: la oscura historia de Aileen Wuornos

Aileen Wuornos, la infame asesina de Estados Unidos que fue condenada por matar a seis hombres. Foto: IMDb

En 1976 en Estados Unidos se reestableció la pena de muerte y, desde entonces, se han ejecutado a 18 mujeres (1% del total de homicidas) entre ellas, Aileen Wuornos, una mujer que fue condenada por asesinar a seis hombres entre 1989 y 1990: Richard Mallory (51); David Spears (43); Charles Carskaddon (40); Troy Burress (50); Charles Richard Humphreys (56); y Walter Jeno Antonio (62).

Durante el juicio, Wuornos admitió haber matado a un séptimo hombre llamado Peter Siems (65), pero su cuerpo nunca fue encontrado y eso impidió que el Tribunal la pudiera sentenciar por este caso también.

Por estos crímenes, la mujer que fue detenida cuando tenía 34 años, fue apodada como “La Dama de la Muerte” convirtiéndose en una de las asesinas más temibles de la historia policial de Estados Unidos.

Si bien su caso tomó relevancia mediática en los años 90, sin dudas, la película que protagonizó Charlize Theron, Monster: Asesina en serie (2003) reavivó la retorcida historia de Aileen Wuournos sobre cómo ejecutó cada uno de los asesinatos.

Quién fue Aileen Wuornos y por qué se ganó el apodo de “La Dama de la Muerte”

Aileen Wournos nació el 29 de febrero de 1956 en la ciudad de Rochester, en Michigan, Estados Unidos. Desde muy joven comenzó a vincularse con la prostitución y poco después, como adulta, empezó a trabajar como highway prostitute (prostituta de carretera) en especial en el centro de Florida. Este fue el puente que utilizó para conectarse con cada una de sus víctimas.

Nació el 29 de febrero de 1956 en la ciudad de Rochester, en Michigan.

Durante el único juicio en su contra, se supo que la mujer había experimentado una infancia con violencia extrema. Se comprobó, además, que su madre la había abandonado y que fue criada por sus abuelos. En tanto, la Suprema Corte de Florida también evidenció posibles abusos y trastornos de personalidad que podrían haber desembocado en su comportamiento, aunque es importante mencionar que en el debate, los peritos precisaron que la mujer era totalmente consciente de sus actos criminales.

Ni bien se hicieron públicos los asesinatos que cometió, la sociedad estadounidense quedó horrorizada tanto así que la prensa decidió renombrarla como “La Dama de la Muerte”. Es que el perfil de una mujer asesina serial “rompía” de alguna manera con las noticias tradicionales de crímenes. Este peculiar apodo, sin dudas, hizo que el caso incluso tuviera un impacto mediático y amarillista aún más grande.

Siete víctimas en dos años: la seguidilla de crímenes de Wuornos

Wuornos cometió sus crímenes entre noviembre del 1989 y noviembre de 1990. El primero de sus víctimas fue Richard Malloy, encontrado muerto en una carretera de Florida con varios disparos. Luego le siguieron David Spears, Charles Carskaddon y Troy Burress: todos fueron asesinados aproximadamente en el mes de junio con un arma de fuego.

En septiembre de 1990, Charles Richard Humphrey fue hallado sin vida en una ruta también con disparos en el cuerpo y Walter Jeno Antonio, encontrado en noviembre de ese mismo año asesinado de igual manera.

El séptimo asesinado fue Peter Siems, cuyo automóvil apareció abandonado también en una carretera, pero no así su cuerpo. Desapareció en junio de 1990 en Florida y nunca más se supo de él.

La mujer admitió siete asesinatos cometidos a sus 34 años.

La ejecución en 2002: su desenlace con inyección letal

Ni bien comenzaron a investigarse los casos, las autoridades policiales fueron encontrando diversos elementos que vinculaban los asesinatos con Aileen Wuornos. Incluso, meses más tarde, su pareja Tyria Moore acudió a la policía para culparla por los crímenes.

Finalmente, la asesina fue detenida el 9 de enero de 1991 y se sometió al juicio por el homicidio de Richard Mallory (su primera víctima) en enero de 2002. El Tribunal de Florida la condenó por asesinato en primer grado y robo con arma de fuego y luego la sentenció a muerte. Meses más tarde, se le sumó la pena de las seis víctimas restantes y terminó acumulando un total de seis penas de muerte.

Aileen Wuornos fue ejecutada el 9 de octubre de 2002 en la prisión estatal de Florida a las 9.47 de la mañana. Tenía 46 años.

Aileen Wuornos fue ejecutada el 9 de octubre de 2002 en la prisión estatal de Florida.

Charlize Theron se puso en la piel de la asesina en serie: la película de 2003 que impactó con su transformación

En 2003, Charlize Theron obtuvo la oportunidad de su carrera cinematográfica después de ser elegida para interpretar a la asesina Aileen Wuornos para el filme dirigido por la guionista y realizadora, Patty Jenkins. De hecho, gracias a su papel en Monster (2003) obtuvo un premio Oscar a la “Mejor Actriz”.

No es para menos. Su interpretación requirió de un proceso de transformación sumamente complejo que sumó aumento de peso, colocación de prótesis en el rostro y en los dientes, corte de pelo y de cejas y utilización de lentes de contacto. Pero no solo eso. La actriz también tuvo que trabajar en su postura corporal y hasta en su acento para hacer la interpretación lo más fiel posible.