“Primero voy por Ana y después por la de Ambiente”: amenazaron de muerte a dos profesoras en un estado de WhatsApp

El hecho ocurrió en la Escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Foto: Google Maps

Se registró un nuevo episodio de violencia escolar en nuestro país. En esta ocasión, ocurrió en un colegio ubicado en la localidad bonaerense de Berisso, donde una persona amenazó de muerte a dos profesoras de la Escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (también conocido como colegio Basiliano). La alerta surgió cuando ambas docentes se encontraron con un mensaje de WhatsApp difundido a través de un estado en esta plataforma.

La frase había sido autoría de esta persona (no se sabía si es o no menor de edad), cuya identidad tampoco trascendió. “Primero voy por Ana y luego por la profesora de Ambiente”, decía el mensaje. En tanto, otro de los escritos manifestaba que iba “a matar a todos” en referencia a la comunidad educativa de ese colegio.

Qué hizo el colegio de Berisso tras advertir las amenazas de muerte

Como en cualquier otra ocasión, la escuela inició un protocolo de emergencia con el objetivo de proteger a las víctimas concretas de la amenaza y a todos los alumnos y profesores de la institución. También a las familias. Además, se interrumpieron las clases para poder resguardar a los presentes.

Los directivos del colegio llevaron a cabo un protocolo de emergencia tras recibir la amenaza. Foto: Wikipedia

En estos casos, el plan a seguir no solo tiene que ver con hacer la denuncia penal correspondiente sino que, además, puertas adentro del colegio se recomienda realizar charlas de concientización con equipos especializados.

El avance de la investigación por amenazas de muerte en un colegio de Berisso

La causa judicial está a cargo del fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 y está caratulada bajo la calificación de “amenazas”.

La investigación está centrada en identificar, a través de pericias informáticas, al autor material de las amenazas y determinar cómo hizo para difundir el mensajes y por qué llevó a cabo este accionar.

La causa está a cargo de la Unidad Fiscal N° 11 de Álvaro Garganta. Foto: 0221

Entre las hipótesis que se han barajado está la posibilidad de que haya sido un mensaje creado con Inteligencia Artificial. No obstante, también cabe responsabilidad penal por este hecho en caso de que así sea.

Amenaza de bomba en la Universidad de Mendoza

En las últimas semanas, ocurrió un hecho de similares características pero en la Universidad de Mendoza, ubicada en las calles Boulogne Sur Mer y Arístides Villanueva. El viernes 18 de septiembre en horas de la mañana la institución recibió una amenaza de bomba que obligó a las autoridades a ordenar una evacuación de emergencia.

El mensaje intimidatorio llegó a través de un correo electrónico que decía: “Pertenezco a una organización paramilitar neonazi y satánica llamada 984. En este mensaje comunico mis intenciones de hacer una masacre en la Universidad de Mendoza”. Luego decía que “iba arrasar con todas las ratas zurdas del sistema educativo”. La amenaza iba acompañada de una imagen de extrema violencia.

Los directivos se comunicaron con la Policía de Mendoza y a los pocos minutos llegó la División Explosivos de la Policía de Mendoza que ingresó al establecimiento para revisar cada una de las aulas. Luego permitieron a los alumnos y docentes que ingresaran para retirar sus objetos personales, aunque las clases se mantuvieron suspendidas.