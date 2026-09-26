comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

“Primero voy por Ana y después por la de Ambiente”: amenazaron de muerte a dos profesoras en un estado de WhatsApp

“Voy a matar a todos”, decía otro de los mensajes difundidos. En el caso ya interviene la Justicia de La Plata. No trascendió la identidad de la persona que realizó dicha amenaza.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El hecho ocurrió en la Escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
El hecho ocurrió en la Escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Foto: Google Maps
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Se registró un nuevo episodio de violencia escolar en nuestro país. En esta ocasión, ocurrió en un colegio ubicado en la localidad bonaerense de Berisso, donde una persona amenazó de muerte a dos profesoras de la Escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (también conocido como colegio Basiliano). La alerta surgió cuando ambas docentes se encontraron con un mensaje de WhatsApp difundido a través de un estado en esta plataforma.

La frase había sido autoría de esta persona (no se sabía si es o no menor de edad), cuya identidad tampoco trascendió. “Primero voy por Ana y luego por la profesora de Ambiente”, decía el mensaje. En tanto, otro de los escritos manifestaba que iba “a matar a todos” en referencia a la comunidad educativa de ese colegio.

Qué hizo el colegio de Berisso tras advertir las amenazas de muerte

Como en cualquier otra ocasión, la escuela inició un protocolo de emergencia con el objetivo de proteger a las víctimas concretas de la amenaza y a todos los alumnos y profesores de la institución. También a las familias. Además, se interrumpieron las clases para poder resguardar a los presentes.

Amenaza de muerte en un colegio de Berisso
Los directivos del colegio llevaron a cabo un protocolo de emergencia tras recibir la amenaza. Foto: Wikipedia

En estos casos, el plan a seguir no solo tiene que ver con hacer la denuncia penal correspondiente sino que, además, puertas adentro del colegio se recomienda realizar charlas de concientización con equipos especializados.

Contenido Recomendado

Homero Pettinato fue amenazado de muerte en plena transmisión de OLGA:el alarmante episodio que vivió en vivo

Homero Pettinato fue amenazado de muerte en plena transmisión de OLGA: el alarmante episodio que vivió en vivo

El único futbolista que jugó dos finales del mundo con países distintos y vivió amenazado de muerte

El único futbolista que jugó dos finales del mundo con países distintos y vivió amenazado de muerte

El avance de la investigación por amenazas de muerte en un colegio de Berisso

La causa judicial está a cargo del fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11 y está caratulada bajo la calificación de “amenazas”.

La investigación está centrada en identificar, a través de pericias informáticas, al autor material de las amenazas y determinar cómo hizo para difundir el mensajes y por qué llevó a cabo este accionar.

La causa está a cargo de la Unidad Fiscal N° 11 de Álvaro Garganta. Foto: 0221

Entre las hipótesis que se han barajado está la posibilidad de que haya sido un mensaje creado con Inteligencia Artificial. No obstante, también cabe responsabilidad penal por este hecho en caso de que así sea.

Amenaza de bomba en la Universidad de Mendoza

En las últimas semanas, ocurrió un hecho de similares características pero en la Universidad de Mendoza, ubicada en las calles Boulogne Sur Mer y Arístides Villanueva. El viernes 18 de septiembre en horas de la mañana la institución recibió una amenaza de bomba que obligó a las autoridades a ordenar una evacuación de emergencia.

El mensaje intimidatorio llegó a través de un correo electrónico que decía: “Pertenezco a una organización paramilitar neonazi y satánica llamada 984. En este mensaje comunico mis intenciones de hacer una masacre en la Universidad de Mendoza”. Luego decía que “iba arrasar con todas las ratas zurdas del sistema educativo”. La amenaza iba acompañada de una imagen de extrema violencia.

Los directivos se comunicaron con la Policía de Mendoza y a los pocos minutos llegó la División Explosivos de la Policía de Mendoza que ingresó al establecimiento para revisar cada una de las aulas. Luego permitieron a los alumnos y docentes que ingresaran para retirar sus objetos personales, aunque las clases se mantuvieron suspendidas.

Amenaza de muerteBerissoColegio
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Juicio contra Pity Álvarez:el Tribunal rechazó la nulidad del proceso

    Juicio contra Pity Álvarez: el Tribunal rechazó la nulidad del proceso

  2. Detuvieron al exjugador de River Ezequiel Cirigliano:qué pasó y de qué lo acusan

    Detuvieron al exjugador de River Ezequiel Cirigliano: qué pasó y de qué lo acusan

  3. Todo quedó filmado:así fue la brutal persecución y posterior choque de un niño de 13 años en Mendoza

    Todo quedó filmado: así fue la brutal persecución y posterior choque de un niño de 13 años en Mendoza

  4. Brutal choque entre un colectivo y una trafic en Mataderos:una mujer debió ser trasladada con politraumatismos

    Brutal choque entre un colectivo y una trafic en Mataderos: una mujer debió ser trasladada con politraumatismos

  5. Qué dice la autopsia de Agostina Vega, la adolescente de 14 años brutalmente asesinada en Córdoba

    Qué dice la autopsia de Agostina Vega, la adolescente de 14 años brutalmente asesinada en Córdoba
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Docentes anunciaron un nuevo paro universitario y exigen la recomposición de sus salarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento:cuándo será

Docentes anunciaron un nuevo paro universitario y exigen la recomposición de sus salarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento: cuándo será

El Gobierno analiza aceptar los cambios que introdujo el Senado para aprobar en Diputados la reforma del BCRA

Argentina refuerza sus Fuerzas Armadas:llegan seis F-16 y se incorporan 10 tanques TAM 2C-A2

Qué es la Tumba del Rebe, el lugar que visitó Milei en Nueva York antes de volver a Buenos Aires

Economía

Pagos con QR:se dispararon en Argentina y ya movilizan $2,9 billones

Pagos con QR: se dispararon en Argentina y ya movilizan $2,9 billones

Electrolux cierra su histórica fábrica de Rosario y solo venderá productos importados

Régimen de “zona fría”:el Congreso aprobó la condonación de las deudas de Edenor y Edesur por US$ 750 millones

ANSES explicó cómo leer el recibo de jubilación:qué significa cada concepto y qué descuentos hay que revisar

Internacionales

Giro geopolítico:un nuevo país de Sudamérica se suma al Escudo de las Américas, impulsado por Trump

Giro geopolítico: un nuevo país de Sudamérica se suma al Escudo de las Américas, impulsado por Trump

Miles de personas marcharon en Madrid contra Pedro Sánchez y reclamaron elecciones por la crisis de Ceuta

Europa, en alerta por la amenaza directa de Rusia a Francia, Italia y España:una nueva guerra con drones y hackers

Trump y Xi acuerdan un canal directo entre EEUU y China para enfrentar incidentes con la inteligencia artificial