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Condenaron a 16 años de prisión al tiktoker que atropelló y mató a una madre junto a su hija en Rosario

Se trata de Agustín López Gagliasso, quien fue encontrado culpable de los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves. Deberá cumplir la pena en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Agustín López Gagliasso, condenado en Rosario.
Agustín López Gagliasso, condenado en Rosario. Foto: NA
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Agustín López Gagliasso, el joven que atropelló y mató a una madre y a su hija en enero del 2025 en Rosario, fue condenado a la pena de 16 años de prisión.

Las juezas de Primera Instancia Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez lo declararon penalmente responsable por los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves por dolo eventual.

Las magistradas impusieron una inhabilitación de diez años para conducir para el automovilista, quien, de acuerdo al criterio de las fiscales Valeria Piazza y Mariana Prunotto, “representó el resultado como una posibilidad seria, sin que ello haya implicado desistir o renunciar a dicha acción inusitadamente peligrosa para la vida de las personas y la propia”.

Accidente en Rosario por el que fue condenado Agustín López Gagliasso.
Accidente en Rosario por el que fue condenado Agustín López Gagliasso. Foto: X

Valeria Piazza, de la Unidad Fiscal especializada en Siniestros Viales y Delitos Culposos, había solicitado una sentencia de 18 años de cárcel.

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El culpable circulaba en un Peugeot 206 a 120 kilómetros por hora, en la costanera de Rosario a la altura de Presidente Roca, donde causó los fallecimientos de las víctimas.

López Gagliasso declaró en el debate y consignó que el hecho inició cuando una moto se ubicó a su lado en el inicio del túnel Arturo Illia y empezó a hacer ruido con el caño de escape, motivo por el que quiso alcanzarla para “insultar” al conductor.

Accidente en Rosario por el que fue condenado Agustín López Gagliasso.
Accidente en Rosario por el que fue condenado Agustín López Gagliasso. Foto: X

Al no haber autos ni peatones en la zona, decidió acelerar y perdió el control del vehículo: “Intenté corregirlo pero el auto derrapó”.

En este sentido, se dirigió a la familia de las víctimas y “pidió perdón de corazón”, a la vez que lamentó: “Voy a cargar con esto el resto de mi vida”.

RosarioCondenaImprudencia al volante
Matias Greisert
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