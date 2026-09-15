Condenaron a 16 años de prisión al tiktoker que atropelló y mató a una madre junto a su hija en Rosario

Agustín López Gagliasso, condenado en Rosario. Foto: NA

Agustín López Gagliasso, el joven que atropelló y mató a una madre y a su hija en enero del 2025 en Rosario, fue condenado a la pena de 16 años de prisión.

Las juezas de Primera Instancia Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez lo declararon penalmente responsable por los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves por dolo eventual.

Las magistradas impusieron una inhabilitación de diez años para conducir para el automovilista, quien, de acuerdo al criterio de las fiscales Valeria Piazza y Mariana Prunotto, “representó el resultado como una posibilidad seria, sin que ello haya implicado desistir o renunciar a dicha acción inusitadamente peligrosa para la vida de las personas y la propia”.

Accidente en Rosario por el que fue condenado Agustín López Gagliasso. Foto: X

Valeria Piazza, de la Unidad Fiscal especializada en Siniestros Viales y Delitos Culposos, había solicitado una sentencia de 18 años de cárcel.

El culpable circulaba en un Peugeot 206 a 120 kilómetros por hora, en la costanera de Rosario a la altura de Presidente Roca, donde causó los fallecimientos de las víctimas.

López Gagliasso declaró en el debate y consignó que el hecho inició cuando una moto se ubicó a su lado en el inicio del túnel Arturo Illia y empezó a hacer ruido con el caño de escape, motivo por el que quiso alcanzarla para “insultar” al conductor.

Accidente en Rosario por el que fue condenado Agustín López Gagliasso. Foto: X

Al no haber autos ni peatones en la zona, decidió acelerar y perdió el control del vehículo: “Intenté corregirlo pero el auto derrapó”.

En este sentido, se dirigió a la familia de las víctimas y “pidió perdón de corazón”, a la vez que lamentó: “Voy a cargar con esto el resto de mi vida”.