Un restaurante argentino ganó el oro en sustentabilidad: cuánto cuesta un menú familiar con tres entradas, dos postres y cinco platos principales

Bodega Kaiken y Ramos Generales. Foto: prensa.

La sustentabilidad se convirtió en uno de los ejes centrales de la propuesta de la bodega Kaiken Wines, que recibió el Premio Oro en la categoría Prácticas Sustentables durante la 21ª edición de los Best Of Mendoza’s Wine Tourism. El reconocimiento distingue a las propuestas vinculadas con el turismo del vino que se destacan por su calidad y compromiso.

Con este galardón, Kaiken se consagró como la ganadora de su categoría y obtuvo el derecho de representar a Mendoza en la competencia internacional de la red Great Wine Capitals, que se llevará a cabo en octubre en Hawke’s Bay, Nueva Zelanda.

Bodega Kaiken y Ramos Generales. Foto: prensa.

Sustentabilidad: una mirada que atraviesa toda la propuesta

Para la bodega, el cuidado del ambiente no es únicamente una acción puntual, sino que forma parte de una manera integral de trabajar y de relacionarse con el territorio donde nacen sus vinos.

En los viñedos se aplican principios de agricultura regenerativa y sistemas de riego por goteo. Además, se realizan monitoreos para conocer las necesidades de las plantas y utilizar el agua de manera más eficiente y comprometida.

El compromiso también alcanza a la elaboración de los vinos. La bodega trabaja en el uso responsable de los recursos, la gestión de efluentes y la medición de su huella de carbono, con el objetivo de detectar oportunidades de mejora y reducir progresivamente su impacto ambiental.

Bodega Kaiken y Ramos Generales. Foto: prensa.

Una propuesta que combina vino, gastronomía y naturaleza

La filosofía sustentable también está presente en la experiencia que Kaiken ofrece a quienes visitan sus instalaciones. Los recorridos permiten conocer los viñedos, descubrir el funcionamiento de la finca y acercarse al proceso detrás de sus vinos.

A esto se suma la propuesta gastronómica de Kaiken Ramos Generales, su restaurante, que pone el foco en los fuegos, los productos de estación y los sabores vinculados con el entorno.

El vínculo con la comunidad es otro de los pilares más importantes para ellos. La bodega impulsa visitas educativas y proyectos de huertas escolares, acompaña a organizaciones y comedores de la zona y trabaja junto a pequeños productores y emprendimientos locales.

También cuenta con una tienda que ofrece productos con impacto social y ambiental, entre ellos textiles elaborados por mujeres tejedoras, mochilas confeccionadas con silobolsas recuperadas y anteojos realizados con plástico reciclado.

Bodega Kaiken y Ramos Generales. Foto: prensa.

Tres experiencias para disfrutar en Kaiken

1. Juego de Blend

La propuesta invita a grandes y chicos a participar de una experiencia relacionada con el mundo del vino. Incluye una visita guiada por los viñedos, la bodega y la Cava del Ángel, además de una degustación.

El atractivo principal es un juego participativo en el que cada visitante puede crear su propio blend y diseñar su propia etiqueta.

2. Cafetería en Kaiken Ramos Generales

Para quienes buscan una alternativa más relajada, la cafetería ofrece la posibilidad de disfrutar un café al aire libre acompañado por diferentes opciones dulces y saladas.

La carta incluye medialunas de manteca recién horneadas, scones con mermelada de naranjas, tostados, labneh y granola. También hay distintas variedades de café, como espresso, long black, latte, flat white, cappuccino, café con leche y cortado.

La propuesta se completa con alternativas frías como ice latte e ice long black, además de cedrón de Cachi y prensados.

3. Menú Family Style

El Menú Family Style está pensado para grupos de entre 2 y 10 personas y propone una comida para compartir, aunque permite que cada comensal elija su propio plato principal.

La experiencia incluye tres entradas y dos postres servidos al centro de la mesa. Para el plato principal, cada visitante puede optar entre cinco alternativas.

Bodega Kaiken y Ramos Generales. Foto: prensa.

Los tres pasos se acompañan con vinos de las líneas Divina o Kaiken Ultra, además de aguas con y sin gas.

El reconocimiento obtenido en los Best Of Mendoza’s Wine Tourism destaca así una propuesta que busca integrar producción, cuidado ambiental, gastronomía y comunidad. El próximo desafío para Kaiken será llevar esta experiencia a la competencia internacional de Great Wine Capitals y continuar profundizando su trabajo en el territorio mendocino.