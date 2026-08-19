“Las amo eternamente”: la desgarradora despedida del padre de las hermanas fallecidas en el accidente de Mendoza

Tragedia en Mendoza Foto: Diario Uno

La muerte de Juana y Rosario Masó continúa generando conmoción en Mendoza. Las dos hermanas fallecieron luego de permanecer internadas en estado crítico tras el choque frontal ocurrido sobre la Ruta 60, una tragedia que dejó varias víctimas fatales y golpeó a toda la comunidad.

Mientras familiares y allegados intentan atravesar el dolor, el padre de las jóvenes compartió un sentido mensaje en sus redes sociales para recordarlas. La publicación estuvo acompañada por un collage de fotografías que reflejaban distintos momentos compartidos junto a sus hijas.

Tragedia en Mendoza Foto: Redes Sociales

El mensaje del padre que conmovió en las redes

“Mis dos ángeles, Rosario y Juana. Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada momento maravilloso que vivimos juntos”, escribió el hombre en una historia de Instagram que rápidamente generó repercusión entre conocidos y usuarios que siguieron de cerca el caso.

La despedida continuó con palabras cargadas de emoción. “Estos recuerdos quedarán para siempre en mi corazón. Las amo eternamente. Papá”, expresó, en uno de los mensajes más conmovedores surgidos tras la tragedia.

Las hermanas habían sido trasladadas de urgencia a un centro de salud luego del impacto. Durante más de un día permanecieron internadas con graves heridas, pero finalmente no lograron recuperarse.

Cómo ocurrió el accidente en la Ruta 60

Al momento del choque, las jóvenes viajaban junto a su madre, Ariadna Tillar, su tío, quien conducía el vehículo, y una tía. El siniestro ocurrió cuando ambos automóviles colisionaron de forma frontal en una de las rutas mendocinas.

Un árbitro de fútbol murió tras un choque frontal en Maipú, provincia de Mendoza. Foto: Facebook Lavalle online

La investigación busca determinar las circunstancias exactas que derivaron en el impacto, aunque las primeras informaciones apuntaron a una maniobra imprudente como posible desencadenante del accidente.

En el otro vehículo, un Peugeot 507, viajaba un árbitro de fútbol que también perdió la vida como consecuencia del choque, convirtiéndose en una de las primeras víctimas fatales de la tragedia.

La tragedia sumó una nueva víctima

Horas después de la muerte de Juana y Rosario, la familia recibió otro golpe devastador. Durante la noche del martes falleció Ariadna Tillar, de 54 años, madre de las hermanas, quien también había resultado gravemente herida en el accidente.

De esta manera, el choque registrado en la Ruta 60 dejó un saldo dramático y profundizó la conmoción en Mendoza, donde familiares, amigos y vecinos continúan expresando mensajes de apoyo y acompañamiento a los seres queridos de las víctimas.