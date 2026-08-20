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Fatal accidente en Jujuy: quién era la mujer que murió tras despistar su camioneta y caer por un barranco de 80 metros

Una de sus hijas sufrió muerte cerebral y permanece internada en estado reservado. Los otros integrantes del vehículo también padecieron heridas de diferentes grados.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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La familia que sufrió un fatal accidente en Jujuy.
La familia que sufrió un fatal accidente en Jujuy. Foto: X.
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Una familia de Buenos Aires sufrió un grave accidente durante sus vacaciones en Jujuy. La camioneta en la que viajaban cayó por un barranco de más de 80 metros y una mujer de 58 años murió en el acto. Los otros cuatro ocupantes resultaron heridos y una de sus hijas permanece internada con diagnóstico de muerte cerebral.

Quién era la mujer que falleció en el accidente

La víctima fue identificada como Silvia Rosana Amaro, de 58 años y oriunda de Alejandro Korn, en el partido bonaerense de San Vicente. Había viajado junto a su familia a Jujuy para recorrer distintos puntos turísticos del norte argentino.

Con ella estaban su esposo, Narciso González, de 60 años; sus hijos Favio Hernán González, de 31, y Lorena Paola González, de 33; y Augusto Coda, de 34 años, pareja de Lorena.

Según medios locales, Narciso y Favio tienen una casa de repuestos en Alejandro Korn, mientras que Lorena y Augusto trabajan juntos en una empresa de servicios financieros y viven en Villa del Parque.

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Cómo ocurrió el accidente en Jujuy

El accidente ocurrió el domingo en el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, cuando la familia se dirigía hacia la zona de la Puna. Por motivos que todavía son investigados, el conductor perdió el control de una Toyota SW4 4x4 de alquiler.

El vehículo se salió de la ruta y cayó por un barranco de más de 80 metros. La violencia del impacto provocó graves daños en la camioneta y dejó a sus ocupantes atrapados en el interior.

Otros conductores que circulaban por el lugar dieron aviso a la Seccional 57°, tras observar el vehículo destruido. Poco después, efectivos de emergencia, integrantes del SAME y Bomberos Voluntarios de Maimará participaron del operativo de rescate.

Los cinco ocupantes fueron trasladados al Hospital Pablo Soria, donde recibieron atención médica.

Accidente fatal en Jujuy. Foto: X.

Una de las hijas tiene muerte cerebral

Silvia Amaro murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante la caída. Su hija Lorena, de 33 años, fue trasladada en estado crítico y permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

La mujer sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, además de traumatismos en tórax y abdomen y pérdida del conocimiento. Este miércoles por la tarde, los médicos confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral.

El resto de los heridos permanece internado y presenta diferentes cuadros clínicos. Favio González sufrió una dislocación del tobillo izquierdo y una fractura de húmero.

Por su parte, Augusto Coda presentó una fractura de húmero, un traumatismo encefalocraneano moderado y un neumotórax derecho, por lo que requirió tratamiento pleural.

Narciso González sufrió una diástasis de pelvis y traumatismo facial, aunque posteriormente mostró una evolución favorable respecto de su estado inicial.

Investigan las causas del despiste

La Fiscalía que interviene en el caso ordenó distintos peritajes para determinar qué provocó el accidente. Los investigadores analizarán el estado de la camioneta, las condiciones del camino y la mecánica de la caída.

El objetivo es establecer por qué el conductor perdió el control de la Toyota SW4 y cómo se produjo el despiste que terminó con la camioneta en el fondo del barranco.

Accidente de tránsitoJujuyMuerte
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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