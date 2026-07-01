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Muerte de Ernestina Pais: peritarán su celular para determinar si hablaba al momento del choque

Se busca determinar si la conductora estaba hablando por teléfono al momento de producirse el accidente contra el Tren de la Costa. Todos los detalles, en la nota.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Ernestina Pais.
Ernestina Pais. Foto: Redes sociales.
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La investigación por la muerte de Ernestina Pais continúa avanzando y ahora la fiscal Carolina Asprella dispuso una nueva medida para intentar esclarecer las circunstancias del trágico accidente. La funcionaria ordenó peritar el teléfono celular de la conductora con el objetivo de determinar si estaba utilizando el dispositivo al momento en que fue embestida por una formación del Tren de la Costa.

El celular, un iPhone de alta gama, fue hallado dentro del Honda City que conducía la periodista y quedó secuestrado por la Policía tras el siniestro ocurrido el viernes por la noche en la localidad bonaerense de Martínez.

A partir del análisis del dispositivo, la fiscalía buscará establecer si Pais mantenía una conversación telefónica o utilizaba alguna aplicación cuando cruzó el paso a nivel. En caso de comprobarse que estaba comunicándose con otra persona, quien se encontraba del otro lado de la llamada podría ser citado a declarar como parte de la investigación.

Murió Ernestina Pais a los 54 años Foto: redes

Asprella quedó al frente de la causa al inicio de esta semana, luego de que la fiscal Paula Hertrig interviniera durante las primeras horas posteriores al accidente. En esa etapa inicial se ordenó la autopsia, que confirmó que la conductora falleció como consecuencia de un severo traumatismo de cráneo, además de presentar importantes lesiones abdominales.

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Federica Pais estaba por salir al aire cuando recibió la noticia de la muerte de Ernestina

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La investigación también contempla pericias mecánicas sobre el vehículo para descartar posibles fallas técnicas que hayan influido en el accidente. Asimismo, aún se esperan los resultados de los análisis toxicológicos de sangre y orina, que permitirán determinar si la conductora había consumido alcohol o alguna otra sustancia antes del hecho.

Ernestina Pais tenía 54 años y murió tras ser embestida por un tren en el cruce ferroviario ubicado en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en Martínez. Según trascendió, se dirigía hacia un teatro donde iba a participar de la obra El divorcio del año cuando ocurrió el fatal accidente.

Así quedó el auto de la conductora. Foto: Municipio de San Isidro

El emotivo mensaje de Federica Pais tras la muerte de su hermana

En medio del profundo dolor por la pérdida, Federica Pais regresó a la televisión y explicó que decidió retomar su trabajo como una forma de afrontar el difícil momento que atraviesa junto a su familia.

“Necesitaba estar acá, volver a la rutina. Todos saben la espantosa pérdida que tuvimos, estamos viviendo una locura y un vértigo muy difíciles de explicar”, expresó al comenzar su participación en el programa.

La periodista también aprovechó el espacio para agradecer el cariño recibido durante los últimos días. “Hay una parte de uno que necesitaba agradecer las muestras de afecto y el respeto de tanta gente. No sabíamos que tanta gente quería tanto a Ernestina”, señaló con emoción.

Al recordar el vínculo que las unía, sostuvo: “Quiero decirle que la amo. Más allá de cualquier cosa que haya pasado, ella y yo sabíamos perfectamente lo que nos unía”.

Federica y Ernestina Pais Foto: redes

Federica también encontró un pequeño consuelo al referirse a la forma en que murió su hermana. “Cuando pasan estas cosas, uno piensa que, por suerte, no sufrió. Que de alguna manera está encontrando las respuestas que tanto buscó en esta vida y que tanto le dolía no encontrar”, manifestó.

Finalmente, envió un mensaje a toda su familia y explicó por qué sintió la necesidad de volver al trabajo tan pronto. “Necesitaba regresar. Este trabajo tiene algo de mágico y también de muy duro. Es mágico porque te obliga a pensar en otras cosas y eso hoy lo necesitaba. Pero también es difícil porque hace públicas situaciones que uno preferiría vivir en la intimidad. Abrazo enormemente a toda la familia que está atravesando este momento tan brutal”.

Ernestina PaisMuerteAccidente de tren
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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