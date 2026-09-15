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Córdoba: condenaron a 8 años de prisión al dueño de los dos dogos que mataron a una joven de 15 años

José Nieto fue encontrado culpable por la muerte de Trinidad Ballesteros en julio de 2023. Previamente, había sido condenado por tener a los animales en mal estado.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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José Nieto, condenado en Córdoba por el ataque de sus dogos.
José Nieto, condenado en Córdoba por el ataque de sus dogos. Foto: Gentileza La Voz
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José Nieto, el dueño de los dos perros dogos que atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros en julio de 2023, fue condenado a ocho años de prisión.

El tribunal de la Cámara Primera del Crimen, integrado por los jueces José Pueyrredón, Mario Capdevila y Gustavo Ispani, anunciaron la sentencia contra el dueño de los animales, quien llegó al juicio imputado por homicidio simple con dolo eventual.

La fiscal Milagros Gorgas había pedido 9 años de prisión para Nieto, al considerar que conocía el peligro que representaban sus perros y que, pese a las advertencias y contravenciones anteriores, no tomó las medidas necesarias para evitar que escaparan.

José Nieto y Trinidad Ballesteros, joven asesinada por dogos en Córdoba.
José Nieto y Trinidad Ballesteros, joven asesinada por dogos en Córdoba. Foto: Gentileza El doce

La querella, representada por el abogado Carlos Nayi, había solicitado una pena de 12 años de cárcel por la misma figura penal.

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Por su parte, la defensa había pedido la absolución de Nieto por el beneficio de la duda. Como alternativa, planteó que el hecho fuera considerado un homicidio culposo, una figura con una pena menor.

El hecho

La adolescente de 15 años paseaba a su perro en el barrio Estación Flores y fue atacada por dos dogos, que le ocasionaron la muerte.

Los canes se soltaron, salieron de una vivienda privada y comenzaron a morderla en el cuello y la cara.

Perros, perros peligrosos, dogo
Perros, perros peligrosos, dogo

Después de un tiempo, los vecinos lograron que los perros la suelten y allí un hombre también resultó herido.

La víctimafue llevada al Hospital de Urgenciasdonde fue intervenida quirúgicamente, pero no pudieron evitar el deceso.

CórdobaPerros peligrososCondenaDogo argentino
Matias Greisert
Matias Greisert

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