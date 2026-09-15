Pánico en un negocio: un abuelo de 81 años defendió a su nieto de un robo y mató a un delincuente con una escopeta

Un abuelo defendió a su nieto de un robo y mató a un delincuente. Foto: redes sociales.

Un robo en Moreno terminó de la peor forma cuando uno de los presuntos delincuentes murió baleado y otros dos fueron detenidos después de ser reducidos por vecinos. En medio del enfrentamiento también resultaron heridos un hombre de 81 años y su nieto, dueño del comercio que había sido asaltado.

La violenta escena se desató en un mayorista de alimentos y bebidas ubicado en inmediaciones de Juramento y Patricias Argentinas, donde ingresaron tres hombres armados con intenciones de asaltar el negocio de Víctor Insfrán, de 41 años.

Un abuelo defendió a su nieto de un robo y mató a un delincuente. Foto: redes sociales.

La situación fue advertida por los vecinos de la zona, que rápidamente alertaron a Lorenzo Rivero, abuelo del comerciante. El jubilado se presentó en el lugar armado con una escopeta y se produjo un intercambio de disparos.

Una de las balas alcanzó en la cabeza a uno de los delincuentes, identificado como Nahuel, quien murió en plena vía pública. Cuando arribaron los policías del Comando de Patrullas, encontraron al hombre ya sin vida y con un arma de fuego en una de sus manos.

Un abuelo defendió a su nieto de un robo y mató a un delincuente. Video: redes sociales.

Los otros dos sospechosos intentaron escapar, pero fueron alcanzados por vecinos que los redujeron hasta la llegada de los efectivos. Se trata de Aníbal Ricardo Rivero, de 45 años, y Hugo Alberto Coronel Romero, de 48, quienes además sufrieron lesiones durante el enfrentamiento.

Más heridos durante el tiroteo

El enfrentamiento dejó otras dos personas heridas. Lorenzo Rivero, el jubilado de 81 años, recibió un impacto de bala en el tórax y debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Mientras que su nieto fue alcanzado por un disparo en la mano derecha.

Luego del operativo, los investigadores realizaron las pericias en la zona y secuestraron distintos elementos vinculados al hecho. Dentro de la casa de Rivero encontraron dos armas de fuego, mientras que junto al delincuente fallecido fueron hallados un cuchillo y un revólver.

Un abuelo defendió a su nieto de un robo y mató a un delincuente. Foto: redes sociales.

La causa quedó en manos de la UFI N°4 de Moreno, que investiga el episodio bajo la carátula de homicidio criminis causa en grado de tentativa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.