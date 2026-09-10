Caso Loan Peña: el excomisario Maciel dijo que Loan fue atropellado y complicó a Pérez, Caillava y Laudelina

Padres de Loan Danilo Peña. Foto: NA.

Este jueves, Walter Maciel, el excomisario acusado de la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, declaró que el pequeño desaparecido fue atropellado y que los culpables son Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña.

En una larga testimonial ante el Tribunal Federal de Corrientes, Maciel reconstruyó su trabajo sobre la investigación, se desligó de toda responsabilidad y encaró a la tía de Loan Peña, de quien sostuvo que mintió durante todo el proceso.

“Quiero que quede claro de lo que hice, de lo que vi y de lo que se me acusa”, expresó en una parte de su declaración y manifestó que, aunque esté preso, sigue buscando al niño.

Laudelina Peña, imputada por la desaparición de su sobrino Loan. Foto: La Gaceta Online

Cuál fue la acusación de Walter Maciel sobre el resto de los detenidos

Al momento de las preguntas por parte de su defensa, el abogado Richard Vallejos le consultó quiénes son los responsables, a lo que Walter Maciel respondió: “Con la investigación realizada desde mi detención hasta hoy, los responsables directos de lo que pasó con Loan son Pérez, Caillava y Laudelina”.

“Laudelina porque, desde que la conocí el 13 de junio, ya sospeché, lo declaré y pedí muchas veces su detención. Si me hubiesen escuchado, todo esto no pasaba, no le daríamos oportunidad de que mienta tanto y de que, una vez que dijo la verdad, nadie le creyera”, expresó.

“No quiero suponer que haya sido influenciada, manipulada o mal asesorada para cambiar la verdad real de lo que pasó, por eso le hablo directamente a ella, Laudelina. Si usted se siente amedrentada o amenazada por lo que fuera o por quien fuera, puede manifestarlo. Acá le habla un preso igual que usted que quiere la verdad, padres y una sociedad que necesitan respuestas”, añadió.

Búsqueda de Loan Danilo Peña. Foto: NA.

A su vez, la acusó de ser quien desvió la causa: “Sospechoso es lo de usted, que en todo momento desvió los lugares de búsqueda de la investigación. ¿Sabe el mal que le hizo a la causa? Me hizo ir a constatar miles de lugares porque se le ocurrió a usted. Tengo memoria”.

Acerca del matrimonio, señaló a Pérez: “El 13 de junio él me dijo que creía que una oveja pudo haber atropellado a Loan; ya ahí me habla de un atropellamiento. Después, un mensaje que decía por qué buscaban a un niño y no un cuerpo, además de audios que se conocieron”.

“No tengo ninguna duda de lo que pasó, y me remito a las pruebas contundentes. Esto es un atropellamiento, posterior levantamiento y ocultamiento de Loan, pero no porque yo sé o me puse de acuerdo, sino por lo que se tiene, por lo que pienso, por las tantas noches que trabajé en mi celda”, ratificó Maciel.