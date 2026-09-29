Tras su fuga frustrada del Hospital Tornú, la Justicia ordenó la internación psiquiátrica forzosa de Pity Álvarez

Pity Álvarez. Foto: NA.

Este martes la Justicia dispuso la internación de Cristian “Pity” Álvarez durante 90 días luego de que un informe de Salud Mental determinara que el músico representa un “riesgo cierto e inminente” para sí mismo y para terceros.

La evaluación fue realizada el pasado 23 de septiembre por profesionales del Área de Salud Mental de la Clínica Dharma en el Hospital Tornú. Según el informe al que accedió este medio, Álvarez presenta un cuadro de abuso y dependencia de múltiples sustancias psicoactivas que afecta su conducta y derivó en una descompensación psicótica aguda.

A partir de esa evaluación, los especialistas determinaron que existe criterio para una internación psiquiátrica debido al riesgo que presenta tanto para su propia integridad como para la de terceros.

Juicio contra Cristian Pity Álvarez, acusado de asesinar a Cristian Maximiliano Díaz en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. Foto: NA

Qué decidió la Justicia sobre Pity Álvarez

El Juzgado Civil N°4 recibió el informe médico y convalidó la internación de Cristian Gabriel Álvarez Congiú en el Hospital Tornú. La medida fue adoptada con el objetivo de garantizar su derecho a la salud, su integridad física y psíquica, además de favorecer su recuperación, rehabilitación y posterior reintegración social.

La resolución establece que el director del Hospital Tornú deberá informar cada 30 días sobre la evolución del músico y comunicar cualquier otro dato que pueda ser relevante para la causa. Además, el hospital deberá tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar que Álvarez abandone el tratamiento. Mientras no reciba el alta médica, tampoco podrá retirarse por sus propios medios.

En caso de que deba ser trasladado, la Justicia determinó que deberá hacerse mediante una derivación a otro centro de salud que le brinde cobertura, en ambulancia y acompañado por un familiar responsable, hasta su ingreso efectivo al nuevo dispositivo.

Pity Álvarez Foto: Captura

Cómo será el eventual traslado a otra institución

La resolución también contempla la posibilidad de que Álvarez sea derivado a una institución especializada en salud mental y en el tratamiento de consumos problemáticos.

Si los médicos consideran que se encuentra en condiciones de ser trasladado, deberá garantizarse previamente una vacante en una institución que forme parte de su obra social o mediante un convenio.

En cambio, si todavía no está en condiciones médicas de ser derivado, el juzgado ordenó reservar una vacante en una institución o dispositivo acorde a su diagnóstico de salud mental y a las demás patologías clínicas que presenta.

En ese caso, el traslado podrá concretarse incluso si Álvarez se opone, de acuerdo con lo establecido en la resolución judicial.

Pity Álvarez intentó escaparse del Hospital Tornú

Cristian “Pity” Álvarez protagonizó un tenso episodio este lunes 28 de septiembre en el Hospital Tornú, donde permanece internado desde la semana pasada. El músico sufrió una crisis e intentó abandonar el establecimiento cuando iba a ser trasladado desde terapia intermedia hasta una habitación común para participar virtualmente del juicio en su contra.

Así intentaba escapar el músico del hospital.

El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular después de la suspensión de la audiencia por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. En las imágenes se observa al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados mientras se desplazaba por las instalaciones del hospital, antes de ser contenido y llevado nuevamente al sector en el que se encontraba alojado.