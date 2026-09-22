El Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio de Paternal

Juicio contra Pity Álvarez. Foto: NA.

Cristian “Pity” Álvarez protagonizó un accidente de tránsito este martes 22 de septiembre en el barrio porteño de Paternal. Según consta en el reporte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada sobre la avenida San Martín al 2400 y no dejó personas heridas.

De acuerdo con la denuncia realizada por el conductor de un Peugeot 208, de 24 años, el joven se encontraba en la estación de servicio cargando combustible y cuando intentaba retirarse del lugar, un Volkswagen Bora realizó una maniobra que terminó en un impacto contra su vehículo. Como consecuencia del choque, sufrió daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante.

El denunciante señaló ante la Policía que luego del incidente, le solicitó sus datos al conductor del Bora y manifestó que se trataba del Pity Álvarez. Según su relato, el exlíder de Intoxicados y Viejas Locas se retiró del lugar sin aportar documentación personal ni la correspondiente al vehículo.

Juicio a Pity Álvarez Foto: Redes Sociales

A partir de la denuncia, desde la Comisaría se realizó una consulta mediante el sistema policial para verificar la titularidad del dominio del Volkswagen Bora involucrado. El vehículo figura registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, nombre del músico.

El reporte oficial aclara que en el incidente no se registraron heridos. Por el hecho tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes a partir de la denuncia realizada por el conductor del Peugeot 208.

Juicio a Pity Álvarez: un perito aseguró que el músico “no tuvo un episodio delirante” al momento del crimen de Cristian Díaz

El pasado miércoles 16 de septiembre se llevó a cabo una nueva jornada en el marco del juicio por el crimen de Cristian Díaz y en el cual el músico, Pity Álvarez, se encuentra imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” por un hecho ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Si bien el ex líder de las bandas Viejas Locas e Intoxicados no estuvo presente, la audiencia presentó novedades en gran medida después de la declaración de un perito del Cuerpo Médico Forense.

Juicio contra Pity Álvarez. Foto: NA.

El profesional en cuestión, Esteban Toro Martínez, indicó ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, que no observó “signos de psicosis ni de brote” en su informe sobre el estado mental de Álvarez al momento del ataque contra Díaz.