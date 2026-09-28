Pity Álvarez sufrió un “brote psiquiátrico” y quiso escaparse del Hospital Tornú: se suspendió la audiencia

Juicio contra Cristian Pity Álvarez, acusado de asesinar a Cristian Maximiliano Díaz en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. Foto: NA

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez sumó un nuevo episodio polémico: el cantante sufrió un “brote psiquiátrico” e intentó escaparse del Hospital Tornú, donde se encuentra internado desde la semana pasada. Ante esta situación, la nueva audiencia por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz debió ser suspendida.

El proceso había comenzado este lunes pasadas las 11 y se esperaban los testimonios de una perito, un cura y otra persona que había sido convocada la semana pasada.

A poco tiempo de iniciarse la audiencia de hoy, la defensa de Álvarez volvió a pedir la suspensión del juicio por su estado de salud, mientras que tanto la querella como la Fiscalía se manifestaron en contra de dicha petición.

Juicio contra Cristian Pity Álvarez, acusado de asesinar a Cristian Maximiliano Díaz en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. Foto: NA

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Javier Baños, ex fiscal de Morón y defensor del acusado, afirmó: “Lo que me dicen es que tuvo un brote psiquiátrico, puede ser por abstinencia, pero tenemos que certificarlo”.

Cabe recordar que días atrás, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires había ordenado que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados participe de la jornada vía Zoom, por lo que se intentó conectar al paciente con un celular o una computadora.

Según indicó TN, cuando intentaron trasladar al “Pity” de terapia intermedia a una sala común para que pueda conectarse a la audiencia, el cantante tuvo una crisis nerviosa y habría querido escaparse de la clínica.

Juicio a Pity Álvarez Foto: NA

Los profesionales del centro médico lo contuvieron y decidieron llevarlo nuevamente a la habitación donde estaba, mientras que el Tribunal decidió suspender la audiencia.

Por qué internaron al Pity Álvarez

Cristian “Pity” Álvarez fue internado en el Hospital Tornú después de sufrir una crisis hipertensiva, es decir, una suba considerable de la presión arterial. El episodio se produjo el martes 22 de septiembre por la noche, luego de una situación de nerviosismo vinculada con un incidente automovilístico en una estación de servicio de La Paternal. Según su abogado, el músico tenía la presión muy elevada y presentaba un sangrado nasal.

Tras su ingreso, permaneció en terapia intermedia para ser observado. El parte médico posterior indicó que estaba estable, con la presión controlada y sin complicaciones, aunque continuaba a la espera de una eventual derivación a una clínica de su cobertura médica.