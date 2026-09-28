Video: así fue el momento en el que Pity Álvarez intentó escapar del Hospital Tornú en medio del juicio en su contra

Así fue el momento en el que Pity Álvarez intentó escapar del del Hospital Tornú. Foto: Captura

Cristian “Pity” Álvarez protagonizó un tenso episodio este lunes 28 de septiembre en el Hospital Tornú, donde permanece internado desde la semana pasada. El músico sufrió una crisis e intentó abandonar el establecimiento cuando iba a ser trasladado desde terapia intermedia hasta una habitación común para participar virtualmente del juicio en su contra.

El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular después de la suspensión de la audiencia por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. En las imágenes se observa al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados mientras se desplazaba por las instalaciones del hospital, antes de ser contenido y llevado nuevamente al sector en el que se encontraba alojado.

El video del intento de fuga de Pity Álvarez

El incidente ocurrió cuando las autoridades intentaban garantizar su participación en la undécima audiencia del proceso que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29.

El músico debía ser trasladado desde terapia intermedia hasta una sala común. Allí sería conectado mediante una computadora o un teléfono para seguir la audiencia y escuchar las declaraciones que estaban previstas para este lunes.

Así fue el intento de escape del Pity Álvarez.

Sin embargo, durante el traslado sufrió una crisis nerviosa, comenzó a gritar y habría intentado escapar del establecimiento. Ante esa situación, intervino personal médico, policial y uno de sus representantes legales, quienes lograron persuadirlo para que regresara a la habitación donde había permanecido hasta ese momento.

“Los médicos lo corrieron con ampollas y jeringas para calmarlo y poderlo ingresar de vuelta”, relató su abogado Sebastián Queijeiro. El letrado aseguró que los profesionales inicialmente no pudieron aplicarle la medicación y que tanto él como los policías intentaron convencerlo para evitar que la situación se agravara.

Según la información comunicada durante la audiencia, Álvarez se encontraba “a los gritos” cuando intentaban establecer la conexión. Finalmente, la comunicación virtual no pudo realizarse y el acusado fue nuevamente alojado en el sector de terapia intermedia del Hospital Tornú.

Qué dijo la defensa del Pity sobre la salud del músico

El abogado Javier Baños describió lo ocurrido como un posible “brote psiquiátrico”, aunque aclaró que esa hipótesis todavía debía ser certificada. También señaló que el episodio podría estar relacionado con un síndrome de abstinencia, pero advirtió que será necesario esperar los informes de los profesionales de la salud antes de establecer una causa.

Por ese motivo, corresponde considerar esas expresiones como afirmaciones de la defensa y no como un diagnóstico médico definitivo. El tribunal solicitó una nueva evaluación para conocer el estado actual de Álvarez y determinar si puede participar conscientemente de las próximas instancias del debate oral.

Juicio contra Cristian Pity Álvarez, acusado de asesinar a Cristian Maximiliano Díaz en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. Foto: NA

Un informe elaborado durante la internación había indicado que el músico presentaba tendencia al sueño, dificultades para mantener la atención y desorientación temporal y espacial. Los profesionales también registraron alteraciones en algunas funciones psíquicas, aunque aquella evaluación no fue presentada como definitiva y debía ser ampliada.

Por qué está internado Pity Álvarez

Pity Álvarez permanece internado desde la semana pasada luego de sufrir una crisis hipertensiva en su domicilio. Posteriormente, mientras se dirigía a un centro de salud, chocó su automóvil Volkswagen Bora contra otro vehículo que cargaba combustible en una estación de servicio de la Ciudad de Buenos Aires.

El músico fue trasladado al Hospital Tornú y quedó alojado en el área de terapia intermedia. Su defensa solicitó que fuera derivado a una institución correspondiente a su obra social, pero hasta este lunes el traslado no se había concretado.

De qué está acusado Pity Álvarez

El juicio busca determinar la responsabilidad penal del músico por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz. El hecho ocurrió el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, situado en el barrio de Villa Lugano.

De acuerdo con la acusación, Álvarez habría disparado cuatro veces contra Díaz y luego se habría retirado del lugar. La investigación sostiene que descartó el arma en una alcantarilla y posteriormente se dirigió al boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

El artista se entregó ante la Policía días después y quedó imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, una figura que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión. El debate está a cargo de los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro.

Desde el inicio del juicio ya declararon 27 personas. Por el momento, la continuidad del debate dependerá de los nuevos informes solicitados al Hospital Tornú y de la evolución de Álvarez. El tribunal deberá establecer si el acusado está en condiciones de participar por videollamada, si puede volver a presentarse personalmente o si corresponde adoptar otra medida para garantizar su presencia durante el juicio.