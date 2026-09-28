comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

VIDEO: así fue el operativo de rescate de los pasajeros de la avioneta que cayó en Córdoba

Este domingo, cerca de las 13:30, una avioneta se estrelló cerca de la avenida Ciudad de Valparaíso. Los gritos de un niño permitieron establecer la ubicación de los ocupantes antes de la llegada de todos los equipos oficiales.

Canal 26 | Policiales
Por Canal 26 | Policiales
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Así fue el rescate tras el accidente aéreo en Córdoba.
Así fue el rescate tras el accidente aéreo en Córdoba. Foto: captura video Policía de Córdoba.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En las últimas horas, la Policía de Córdoba compartió imágenes del rescate de los cinco pasajeros que estaban a bordo de la avioneta que cayó cerca de la avenida Ciudad de Valparaíso. En el video se puede observar el trabajo del personal de emergencias y efectivos policiales.

El accidente ocurrió alrededor de las 13.30 cerca de la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9,5 y en las inmediaciones del aeroclub de Coronel Olmedo. La aeronave fue identificada como una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG, que habría despegado poco antes desde esa terminal aérea.

Así fue el rescate tras el accidente aéreo en Córdoba. Video: Policía de Córdoba.

Cómo fue el accidente

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el piloto habría detectado un inconveniente durante el vuelo e intentado regresar al aeroclub. Al advertir que no conseguiría llegar a la pista, buscó un sector despejado para realizar un aterrizaje de emergencia. La maniobra terminó dentro de un área cubierta por vegetación densa.

La avioneta habría avanzado aproximadamente 50 metros entre plantas y árboles antes de detenerse. El impacto provocó importantes daños en la cabina y dejó a algunos ocupantes atrapados. Para retirar al piloto, los rescatistas tuvieron que desmontar parte del techo de la aeronave.

Contenido Recomendado

Una avioneta cayó en un monte de Córdoba, vecinos siguieron los gritos de un niño y encontraron a los cinco sobrevivientes

Una avioneta cayó en un monte de Córdoba, vecinos siguieron los gritos de un niño y encontraron a los cinco sobrevivientes

Reconstruyeron el recorrido del avión de Amazon accidentado en Miami:“Escena devastadora”

Reconstruyeron el recorrido del avión de Amazon accidentado en Miami: “Escena devastadora”

La hipótesis de una falla mecánica fue mencionada por testigos y fuentes cercanas al operativo, pero todavía no recibió confirmación oficial. En esa línea, las pericias técnicas deberán determinar si el accidente se produjo por un desperfecto, las condiciones de vuelo, una maniobra o una combinación de factores.

Una avioneta se accidentó luego de realizar un aterrizaje de emergencia en Córdoba.
La avioneta quedó destruida entre la vegetación luego de realizar un aterrizaje de emergencia en el sur de la ciudad de Córdoba. Foto: NA/Captura

Los gritos de un niño ayudaron a encontrar la avioneta

La vegetación dificultaba observar el lugar exacto donde había quedado el avión. Dos jóvenes de la zona se internaron en el monte después de que familiares les avisaran sobre el accidente. Mientras recorrían el sector, comenzaron a gritar para intentar obtener una respuesta y uno de los menores contestó desde las inmediaciones del fuselaje.

Esa comunicación permitió establecer la ubicación de los ocupantes antes de la llegada de todos los equipos oficiales. Los vecinos comenzaron a colaborar con la asistencia hasta que arribaron efectivos policiales, dotaciones de la Subdirección General de Bomberos y profesionales del servicio municipal de emergencias 107.

El terreno presentó dificultades para el ingreso de ambulancias y vehículos de rescate. Los equipos tuvieron que avanzar por un sector boscoso para llegar hasta la cabina, liberar a quienes permanecían atrapados y trasladarlos hacia una zona donde pudieran recibir atención médica.

Accidente en Córdoba. Foto: gentileza ElDoceTV.

La aeronave tenía antecedentes de emergencias

La avioneta matriculada LV-GSG habría protagonizado al menos otros dos aterrizajes de emergencia. Uno de los episodios ocurrió en 2017, cuando el piloto se descompensó durante un vuelo sobre la zona de Los Molinos y un alumno tomó los controles para completar una maniobra de emergencia cerca de Alta Gracia. Otro antecedente habría ocurrido en 1999 en Villa Regina.

La investigación buscará reconstruir qué ocurrió desde el despegue hasta el impacto y revisar el estado general de la aeronave. Por el momento, el dato central es que las cinco personas que viajaban a bordo sobrevivieron y recibieron asistencia médica, mientras continúan las pericias para determinar por qué la avioneta no pudo completar el vuelo.

Accidente aéreoCórdobaAvionetaRescate
Canal 26 | Policiales
Canal 26 | Policiales

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte la información más precisa sobre el ámbito policial, la seguridad y el mundo judicial. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno prorrogó la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2049

El Gobierno prorrogó la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2049

Milei negó que haya una recesión, relativizó la suba de la desocupación y acusó a sectores de la oposición de ser “gente capaz de destruir todo con tal de volver al poder”

Giro en la causa $LIBRA:la Justicia tomó una decisión sobre las declaraciones de Nadia Beller, expareja de Cerimedo

Merlo, entre los distritos con menor tasa de delitos del Conurbano bonaerense

Economía

El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina debido a la fuerte caída de la actividad en julio

El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina debido a la fuerte caída de la actividad en julio

ANSES cierra septiembre con pagos clave:quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

Cuenta DNI:uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 27 de septiembre y cómo conseguir hasta $18.000 de reintegro

Morosidad:vence el plazo para dictaminar y la oposición negocia a contrarreloj un proyecto común

Internacionales

Malvinas, polémica diplomática:un ministro chileno afirmó que Gran Bretaña ejerce soberanía desde hace 200 años

Malvinas, polémica diplomática: un ministro chileno afirmó que Gran Bretaña ejerce soberanía desde hace 200 años

Colombia atraviesa una ola de violencia sin precedentes:“Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”

Reino Unido:la policía investiga un “incidente grave” cerca de una base militar utilizada por Estados Unidos

Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania mientras Zelenski pide firmeza y presión sobre Putin para lograr la paz