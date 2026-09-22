Video: así fue el choque del Pity Álvarez contra un auto que estaba cargando nafta en una estación de servicio

El músico tuvo un accidente de tránsito a las 2 de la madrugada del martes 22 de septiembre. Foto: Cámaras de seguridad

El choque protagonizado por Pity Álvarez durante la madrugada de este martes quedó registrado por una cámara de seguridad de una estación de servicio de La Paternal. En las imágenes, se observa el momento en que el músico, a bordo de un Volkswagen Bora, realiza una maniobra y termina rozando a un Peugeot 208 que se encontraba cargando nafta.

El video permitió observar cómo el Bora se mueve en el sector de carga y al realizar una maniobra marcha atrás, impacta contra el Peugeot que estaba estacionado a pocos metros. El contacto provoca daños en el vehículo, aunque no hubo personas heridas por el incidente.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada sobre la avenida San Martín al 2400. Según el reporte policial, el conductor del Peugeot 208, un joven de 24 años, denunció que se encontraba en la estación de servicio cuando el Volkswagen Bora realizó una mala maniobra y chocó contra su vehículo. De acuerdo con la denuncia, el impacto provocó daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante del Peugeot.

Video: Cámaras de seguridad.

El damnificado también manifestó ante la Policía que después del choque, le pidió sus datos al conductor del Bora y aseguró que se trataba del Pity Álvarez. Según su relato, el hombre se retiró del lugar sin aportar documentación personal ni del vehículo.

A partir de la denuncia, la Policía consultó mediante el sistema la titularidad del dominio del Volkswagen Bora involucrado en el episodio. El vehículo figura registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, nombre del músico conocido públicamente como Pity Álvarez.

El reporte oficial confirmó que no se registraron heridos como consecuencia del incidente. Por el hecho tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.

Juicio contra Pity Álvarez: el Tribunal rechazó la nulidad del proceso

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la suspensión del juicio contra Cristian Pity Álvarez, acusado de asesinar a Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, que fue solicitado por los nuevos defensores del cantante.

Los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro solicitaron la realización de un juicio por jurados populares y la suspensión del proceso al considerar que el músico “no tiene la capacidad psíquica” para afrontarlo.

Juicio a Pity Álvarez Foto: NA

Sin embargo, los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro desestimaron ambos planteos, por lo que los flamantes asesores legales del músico señalaron que recurrirán las medidas en la Cámara de Casación e interpondrán un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia porteño.

“Pity no está en condiciones de estar en juicio, no tiene capacidad psíquica, cognitiva, para afrontar un debate de estas características”, explicó el letrado.