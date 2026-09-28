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Un colectivo se desvió del carril e impactó contra un árbol en Palermo: dos mujeres fueron trasladadas al hospital

Una unidad de la línea 29 chocó contra un árbol durante la mañana de este lunes sobre la avenida Coronel Díaz al 1600, entre Mansilla y Charcas. El operativo de emergencia también generó demoras en el tránsito de la zona.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Choque en Palermo.
Choque en Palermo. Foto: captura video Noticias Argentinas.
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Un colectivo de la línea 29 perdió el control durante la mañana de este lunes, se subió a la vereda y atropelló a dos mujeres en el barrio porteño de Palermo. El accidente ocurrió sobre la avenida Coronel Díaz al 1600, a la altura de la intersección con Charcas.

Choque en Palermo. Video: agencia Noticias Argentinas.

El episodio generó momentos de tensión entre los vecinos y personas que se encontraban en la zona. Tras el impacto, las dos mujeres quedaron tendidas sobre la vereda y tuvieron que ser asistidas por personal de emergencias.

Según los primeros datos, el colectivo circulaba por la avenida Coronel Díaz cuando, por motivos que todavía se investigan, perdió el control y terminó invadiendo el espacio peatonal.

Las dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Rivadavia

Las víctimas, de 33 y 41 años, recibieron atención médica en el lugar. Luego, ambas fueron trasladadas al Hospital Rivadavia para realizarles los controles correspondientes y monitorear su evolución.

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Por el momento, se investigan las circunstancias que provocaron que el colectivo se desviara de su recorrido y terminara sobre la vereda. El operativo de emergencia también generó demoras en el tránsito de la zona.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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