Un colectivo se desvió del carril e impactó contra un árbol en Palermo: dos mujeres fueron trasladadas al hospital

Choque en Palermo. Foto: captura video Noticias Argentinas.

Un colectivo de la línea 29 perdió el control durante la mañana de este lunes, se subió a la vereda y atropelló a dos mujeres en el barrio porteño de Palermo. El accidente ocurrió sobre la avenida Coronel Díaz al 1600, a la altura de la intersección con Charcas.

Choque en Palermo. Video: agencia Noticias Argentinas.

El episodio generó momentos de tensión entre los vecinos y personas que se encontraban en la zona. Tras el impacto, las dos mujeres quedaron tendidas sobre la vereda y tuvieron que ser asistidas por personal de emergencias.

Según los primeros datos, el colectivo circulaba por la avenida Coronel Díaz cuando, por motivos que todavía se investigan, perdió el control y terminó invadiendo el espacio peatonal.

Las dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Rivadavia

Las víctimas, de 33 y 41 años, recibieron atención médica en el lugar. Luego, ambas fueron trasladadas al Hospital Rivadavia para realizarles los controles correspondientes y monitorear su evolución.

Por el momento, se investigan las circunstancias que provocaron que el colectivo se desviara de su recorrido y terminara sobre la vereda. El operativo de emergencia también generó demoras en el tránsito de la zona.

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