Una avioneta cayó en un monte de Córdoba, vecinos siguieron los gritos de un niño y encontraron a los cinco sobrevivientes

La avioneta quedó destruida entre la vegetación luego de realizar un aterrizaje de emergencia en el sur de la ciudad de Córdoba. Foto: NA/Captura

Una avioneta privada cayó este domingo por la tarde en una zona de monte ubicada al sur de la ciudad de Córdoba. En la aeronave viajaban cinco personas, tres adultas y dos menores de edad, que sobrevivieron al impacto y fueron rescatadas entre los restos del fuselaje. Todos debieron ser trasladados a distintos centros de salud.

El accidente ocurrió alrededor de las 13.30 cerca de la avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9,5 y en las inmediaciones del aeroclub de Coronel Olmedo. La aeronave fue identificada como una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG, que habría despegado poco antes desde esa terminal aérea.

Cómo fue el accidente aéreo en Córdoba

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el piloto habría detectado un inconveniente durante el vuelo e intentado regresar al aeroclub. Al advertir que no conseguiría llegar a la pista, buscó un sector despejado para realizar un aterrizaje de emergencia. La maniobra terminó dentro de un área cubierta por vegetación densa.

La avioneta habría avanzado aproximadamente 50 metros entre plantas y árboles antes de detenerse. El impacto provocó importantes daños en la cabina y dejó a algunos ocupantes atrapados. Para retirar al piloto, los rescatistas tuvieron que desmontar parte del techo de la aeronave.

Se accidentó una avioneta en Córdoba. Video: Policía de Córdoba

La hipótesis de una falla mecánica fue mencionada por testigos y fuentes cercanas al operativo, pero todavía no recibió confirmación oficial. En esa línea, las pericias técnicas deberán determinar si el accidente se produjo por un desperfecto, las condiciones de vuelo, una maniobra o una combinación de factores.

Los gritos de un niño ayudaron a encontrar la avioneta

La vegetación dificultaba observar el lugar exacto donde había quedado el avión. Dos jóvenes de la zona se internaron en el monte después de que familiares les avisaran sobre el accidente. Mientras recorrían el sector, comenzaron a gritar para intentar obtener una respuesta y uno de los menores contestó desde las inmediaciones del fuselaje.

Esa comunicación permitió establecer la ubicación de los ocupantes antes de la llegada de todos los equipos oficiales. Los vecinos comenzaron a colaborar con la asistencia hasta que arribaron efectivos policiales, dotaciones de la Subdirección General de Bomberos y profesionales del servicio municipal de emergencias 107.

El terreno presentó dificultades para el ingreso de ambulancias y vehículos de rescate. Los equipos tuvieron que avanzar por un sector boscoso para llegar hasta la cabina, liberar a quienes permanecían atrapados y trasladarlos hacia una zona donde pudieran recibir atención médica.

Cómo se encuentran los cinco ocupantes

Los cinco pasajeros estaban conscientes cuando fueron asistidos. Las tres personas adultas fueron derivadas a los hospitales San Roque y de Urgencias, mientras que los dos menores ingresaron al Hospital de Niños de Córdoba.

Según la última actualización, todos se encuentran fuera de peligro, aunque permanecen bajo observación y con pronóstico reservado. Presentaban golpes, cortes y otras lesiones provocadas por el impacto, pero no se comunicaron públicamente detalles individualizados sobre sus cuadros clínicos.

Las autoridades tampoco difundieron las identidades de los pasajeros ni el plan de vuelo completo. La información oficial disponible señala que la Piper Comanche 250 tiene capacidad homologada para cuatro personas, pero al momento del accidente transportaba a cinco ocupantes. Entonces, la investigación deberá establecer si ese factor tuvo alguna incidencia en la emergencia.

La aeronave tenía antecedentes de emergencias

La avioneta matriculada LV-GSG habría protagonizado al menos otros dos aterrizajes de emergencia. Uno de los episodios ocurrió en 2017, cuando el piloto se descompensó durante un vuelo sobre la zona de Los Molinos y un alumno tomó los controles para completar una maniobra de emergencia cerca de Alta Gracia. Otro antecedente habría ocurrido en 1999 en Villa Regina.

La investigación buscará reconstruir qué ocurrió desde el despegue hasta el impacto y revisar el estado general de la aeronave. Por el momento, el dato central es que las cinco personas que viajaban a bordo sobrevivieron y recibieron asistencia médica, mientras continúan las pericias para determinar por qué la avioneta no pudo completar el vuelo.