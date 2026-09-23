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Preocupación por la salud del Pity Álvarez: sufrió una crisis hipertensiva y quedó internado

El músico sufrió una descompensación en su casa durante la noche y fue trasladado al Hospital Tornú, donde permanece en terapia intermedia. Este miércoles estaba prevista una nueva audiencia por el crimen de Cristian Díaz.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Juicio contra Pity Álvarez.
Juicio contra Pity Álvarez. Foto: NA.
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Cristian “Pity” Álvarez fue internado durante la noche del martes tras sufrir una crisis hipertensiva en su casa. El músico fue trasladado en una ambulancia al Hospital Tornú, donde permanece en terapia intermedia, y los médicos evalúan su traslado durante la mañana de este miércoles a una clínica de su obra social.

El exlíder de Intoxicados y Viejas Locas sufrió la descompensación alrededor de las 23 y requirió asistencia médica. El cuadro informado es una crisis hipertensiva, por lo que los profesionales dispusieron su internación para mantenerlo bajo control.

La situación generó incertidumbre sobre la continuidad del juicio que enfrenta por el crimen de Cristian Díaz. Para este miércoles a las 11.30, está prevista una nueva audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, en la que deberían declarar cuatro testigos propuestos por la defensa.

Entre ellos se encuentra Cristina Congiu, madre del músico. También fueron convocados Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, personas vinculadas al entorno de Álvarez o que vivieron en el mismo barrio.

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Por el momento, resta conocer qué decisión tomará el tribunal respecto de la audiencia prevista para este miércoles a partir de la internación del músico.

Juicio a Pity Álvarez
Juicio a Pity Álvarez Foto: Redes Sociales

La internación ocurrió después del choque en La Paternal

El cuadro de salud del Pity se dio a conocer poco más de 24 horas después del choque que protagonizó en una estación de servicio ubicada sobre la avenida San Martín al 2400, en el barrio porteño de La Paternal.

El episodio ocurrió durante la madrugada del martes, cuando el cantante estaba al mando de un Volkswagen Bora. Según la denuncia, realizó una maniobra marcha atrás y rozó un Peugeot 208 que se encontraba junto a uno de los surtidores.

El conductor del Peugeot, un joven de 24 años, no sufrió heridas. Sin embargo, el vehículo registró daños en las puertas y en el sector delantero del lado del acompañante.

Una cámara de seguridad de la estación de servicio registró el momento de la maniobra y permitió observar cómo el Bora entra en contacto con el Peugeot. El hecho tomó relevancia por la situación personal y judicial que atraviesa el músico, aunque no se informó que haya provocado la crisis hipertensiva que derivó en su internación. La descompensación, de acuerdo con la información conocida en las últimas horas, ocurrió posteriormente en su domicilio.

La preocupación de la defensa del Pity Álvarez

Después del siniestro vial, los abogados de Álvarez habían expresado su preocupación por el estado del músico y solicitaron que se adopten medidas ante el tribunal que lleva adelante el juicio. “Muy al límite todo… Esto es una pavada, pero el tema es cómo lo dimensiona él”, señaló Sebastián Queijeiro, uno de los defensores, en diálogo con Noticias Argentinas. El abogado también pidió que se tomen “medidas urgentes”.

La defensa está a cargo de Javier Baños y Queijeiro y sigue de cerca la evolución del músico, mientras la Justicia debe resolver cómo continúa el debate oral.

Juicio contra Pity Álvarez. Foto: NA.

El antecedente de la descompensación del Pity Álvarez durante el juicio

La nueva internación se produjo pocas semanas después de otro episodio de salud que afectó a Álvarez durante una audiencia del mismo juicio. El pasado 2 de septiembre, el cantante se retiró de la sala para ir al baño y no regresó y ante la situación, se solicitó asistencia médica y una ambulancia del SAME lo trasladó para ser atendido.

En aquella oportunidad, los médicos constataron valores elevados de presión arterial y glucemia. Después de permanecer varias horas bajo observación, Álvarez recibió el alta.

Pity Álvarez
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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