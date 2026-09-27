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Su camioneta cayó a un arroyo, denunció que se la habían robado y terminó preso: las cámaras revelaron la mentira

La Volkswagen Amarok fue encontrada dentro del arroyo El Gato, en La Plata; su propietario aseguró inicialmente que había sido víctima de un asalto, pero luego admitió que había entregado el vehículo a personas conocidas.

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La camioneta fue retirada del arroyo El Gato después de un operativo en el que participaron bomberos, policías y especialistas en rescate.
La camioneta fue retirada del arroyo El Gato después de un operativo en el que participaron bomberos, policías y especialistas en rescate. Foto: Policía Bonaerense
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Una camioneta hundida bajo un puente movilizó a bomberos, policías y rescatistas durante la mañana del sábado en La Plata. Lo que inicialmente parecía un posible accidente grave derivó en una investigación inesperada: el propietario había denunciado que el vehículo fue robado, pero terminó admitiendo que la historia era falsa.

El implicado, identificado como Damián Milohnic, de 42 años, quedó aprehendido y a disposición de la Justicia. La causa fue iniciada por presunta falsa denuncia y quedó en manos de la Fiscalía N.º 11 de La Plata, encabezada por Álvaro Garganta.

La camioneta apareció hundida en el arroyo El Gato

El episodio comenzó cuando vecinos llamaron al 911 e informaron que una Volkswagen Amarok se encontraba dentro del arroyo El Gato, debajo de un puente ubicado a la altura de las calles 1 y 514, en la zona de Gonnet. El aviso fue realizado cerca de las 10.30 del sábado 26 de septiembre.

La camioneta fue retirada del arroyo El Gato.
La camioneta fue retirada del arroyo El Gato después de un operativo en el que participaron bomberos, policías y especialistas en rescate. Foto: Policía Bonaerense

La cúpula cerrada y los vidrios polarizados impedían observar si había personas dentro del vehículo, por lo que se desplegó un operativo en el que participaron integrantes de Bomberos, efectivos de la Policía Bonaerense y personal de la Dirección de Riesgos Especiales.

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Los especialistas ingresaron al arroyo con equipos específicos y utilizaron kayaks para acercarse a la Amarok. Después de inspeccionar el habitáculo y revisar los alrededores, confirmaron que no había ocupantes ni otras personas que necesitaran asistencia. A partir de ese momento, el objetivo pasó a ser determinar cómo había terminado el vehículo en el agua.

La primera versión del propietario

Horas antes del hallazgo, Damián Milohnic se había presentado en la Comisaría Segunda de La Plata para denunciar un supuesto robo. Según su declaración inicial, dos personas lo interceptaron cuando salía de un cajero automático ubicado en la zona de las calles 7 y 32.

El propietario afirmó que los presuntos asaltantes lo habían amenazado y escapado con la camioneta. Con ese relato se inició una investigación por robo, pero la aparición del vehículo en el arroyo obligó a revisar su declaración y a reconstruir los movimientos anteriores al hecho.

Los efectivos analizaron imágenes de cámaras de seguridad y compararon los horarios registrados con la secuencia presentada por el denunciante. De acuerdo con las fuentes judiciales y policiales citadas por distintos medios locales, los tiempos no coincidían y las grabaciones no respaldaban el asalto denunciado.

Las contradicciones que terminaron en una confesión

La investigación quedó a cargo de efectivos de la Comisaría Sexta de Tolosa, quienes volvieron a entrevistar al propietario. Durante esa conversación detectaron distintos relatos e incoherencias respecto de la denuncia inicial.

Finalmente, el hombre reconoció que la camioneta no había sido robada. Según su nueva versión, había prestado la Amarok a dos personas conocidas y estas sufrieron un accidente mientras circulaban con el vehículo, que terminó dentro del arroyo.

El propietario habría inventado el asalto para ocultar las verdaderas circunstancias en las que desapareció el rodado. La información disponible no precisa quiénes eran las personas que conducían la camioneta ni por qué abandonaron el lugar después del accidente. Tampoco se comunicó si esas personas fueron identificadas o citadas a declarar.

De supuesta víctima a quedar acusado por falsa denuncia

Con la confesión y los elementos reunidos, las autoridades informaron lo ocurrido al fiscal Álvaro Garganta, quien dispuso la aprehensión del propietario. El expediente fue abierto por el delito de falsa denuncia y también intervienen la Defensoría N.º 21 y el Juzgado de Garantías N.º 6.

La investigación deberá determinar las responsabilidades, verificar la nueva versión aportada por el acusado y establecer quién conducía la camioneta cuando cayó al arroyo. También será necesario reconstruir si existieron otras conductas relevantes antes o después del accidente.

Por el momento, la secuencia confirmada indica que la Amarok fue entregada voluntariamente a personas conocidas, terminó dentro del arroyo El Gato y posteriormente fue denunciada como robada. El análisis de las cámaras y las contradicciones del denunciante permitieron descubrir el engaño y transformaron una causa por robo en una investigación contra el propio propietario.

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