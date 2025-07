Opens in new window

El “milagro económico” del pastor que visitó Milei en Chaco: contó que 100 mil pesos se le transformaron en dólares

Jorge Ledesma, el hombre detrás de historias que su feligresía relata con orgullo.

Jorge Ledesma con Javier Milei y su hermana Karina. Foto: NA.

Desde que Javier Milei desembarcó este sábado en Resistencia para participar del cierre de un congreso de Iglesias Evangélicas, el nombre de Jorge Ledesma estuvo en boca de todos.

Se trata de un pastor que afirma haber presenciado “milagros”, como la conversión de 100.000 pesos en 100.000 dólares guardados en una caja bancaria. Según comenta, esta situación fue la que le permitió conseguir los fondos necesarios para llevar a cabo la obra para 15.000 personas que inauguró en Chaco junto al presidente.

Javier Milei inauguró un templo de la Iglesia Portal del Cielo Foto: Presidencia

Este lunes, su hijo y también pastor Cristian Ledesma recordó la historia en un reportaje con Radio con Vos. “Fue una experiencia muy fuerte para nosotros y fue lo que nos permitió tener la fe para arrancar algo tan loco como la edificación de este templo”, arrancó.

Siguiendo, explicó que “en la caja de seguridad teníamos pesos guardados que era un ahorro de la Iglesia y la contadora tenía el registro de lo que había ahí”. Dijo que su padre pasó a hacer un arqueo. “Había pasado más de un año y la contadora le dijo que según su registro lo que había ahí eran 100.000 pesos. Pero cuando abrió la caja vio 100.000 dólares. Pensó que era un error y le mandó fotos a la contadora. Pero no era un error. No fue ni la primera ni la última experiencia similar, pero no en esa magnitud”, dijo.

Un “milagro” en el templo que inauguró Milei en Chaco

El hecho fue mencionado en paralelo al Congreso de Liderazgo Cristiano celebrado el 4 y 5 de julio, evento al que asistió Milei y que ofrecía entradas generales por $25.000 y paquetes VIP por hasta $100.000. Ledesma, fundador de la Iglesia Cristiana Internacional, congrega a unas 30.000 personas cada fin de semana en Resistencia y asegura tener presencia en más de 50 países.

Javier Milei inauguró un templo de la Iglesia Portal del Cielo Foto: Presidencia

Las declaraciones sobre los milagros, incluyendo supuestas curaciones y “verificaciones médicas” de unos 400 casos durante el fin de semana, generaron dudas sobre su veracidad y eventuales implicancias fiscales. Consultado sobre cómo se declara ante el ARCA un hecho de este tipo, Cristian respondió: “Ahí empieza el trabajo de la contadora”.

Asimismo, consultado sobre el mayor milagro que le tocó presenciar, Cristian Ledesma mencionó el caso de una señora a la que le faltaba un dedo y había ido a pedir por una situación personal. Según su relato, de repente le creció a la vista de todos el dedo amputado, con la uña pintada del mismo color que el resto.