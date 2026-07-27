Damián Betular, chef: “Con este truco de mi mamá, el puré de papa queda como una nube”

Convierte el puré tradicional en una verdadera nube. Foto: Google

El puré de papa es un infaltable en la mesa argentina, pero no siempre sale con esa textura suave y ligera que todos buscan. Para conseguir ese resultado, Damián Betular, reconocido chef y jurado de MasterChef Argentina, contó el secreto que aprendió de su mamá y que, según él, convierte el puré tradicional en una verdadera nube.

El truco consiste en sumar una cucharadita de polvo de hornear al final de la preparación, cuando el puré todavía está caliente. “Tiene que ser en caliente, para que reaccione la sal con el polvo de hornear y le dé una textura buenísima, es como una nube de papa”, explicó Betular.

Además, el chef confesó que muchas veces cocina las papas en el microondas para ahorrar tiempo, sin perder sabor ni textura.

El paso a paso para hacer el puré de papa con el truco de Betular

Para preparar este puré especial, se necesitan 1 kilo de papas peladas y cortadas en cubos, 50 a 60 gramos de manteca, 150 a 200 ml de leche, sal, pimienta, nuez moscada y una cucharadita de polvo de hornear. Como toque final, se puede sumar ciboulette o verdeo picado.

Puré de papas. Foto: Unsplash.

El primer paso es cocinar las papas en agua con sal hasta que estén bien tiernas, o usar el microondas como alternativa rápida. Mientras tanto, se calienta la leche junto con la manteca hasta que esta se derrita.

Luego, se pisan las papas calientes hasta que no queden grumos y se incorpora la mezcla de leche y manteca de a poco, mezclando hasta lograr una textura cremosa. Se condimenta con sal, pimienta y nuez moscada.

El secreto está en el final: justo antes de servir, se agrega la cucharadita de polvo de hornear y se mezcla suavemente. El calor activa el polvo y el puré se vuelve más liviano y aireado. Es importante servirlo enseguida para conservar esa textura esponjosa.

Consejos para un puré perfecto y liviano

Betular recomienda no excederse con el polvo de hornear, ya que usar más de una cucharadita puede modificar el sabor del puré. Además, advierte que no conviene recalentar la preparación después de agregar el polvo, porque se pierde el efecto aireado.

Para quienes buscan una versión más ligera, se puede reemplazar parte de la leche o la manteca por yogur natural.

Damián Betular. Foto: Instagram @betular.patisserie

Con este truco familiar, el puré de papa se transforma en un acompañamiento suave, cremoso y diferente, ideal para sorprender en cualquier comida.